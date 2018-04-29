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BBC Türkçe

Hacettepe Üniversitesi'nde 'ByLock' operasyonu: 23 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) soruşturması kapsamında "ByLock kullanıcısı oldukları" gerekçesiyle 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) soruşturması kapsamında "ByLock kullanıcısı oldukları" gerekçesiyle 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre gözaltı işlemlerine bu sabah saatlerinde başlandı.

Anadolu Ajansı (AA) 7 zanlının yakalandığını bildirdi.

DHA ve İhlas (İHA) haber ajansları, hakkında gözaltı kararı alınanların "ByLock kullanıcısı" olduğunu belirtirken Anadolu Ajansı bazılarının bu programı kullandığını aktardı.

edileceği belirtildi.

Başsavcılıktan Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"11 bin 480 kullanıcının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

"Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir."

söylemişti
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