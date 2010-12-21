-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ OLACAK ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Hacettepe Üniversitesinin öğretim üyesi alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak İstekliler, başvurularını 20 Aralık 2010 ve 3 Ocak 2011 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle: ''Eczacılık fakültesi- farmatötik teknoloji bölümü (1 yardımcı doçent) Edebiyat fakültesi- İngiliz dil bilimi (1 profesör), sanat tarihi (1 yardımcı doçent), Türk Dili ve Edebiyatı (1 yardımcı doçent), Eğitim fakültesi- istatistik teorisi (1 doçent), olasılık teorisi ve olasılık süreçleri (1 doçent), Güzel sanatlar fakültesi- seramik (1 doçent), İktisadi ve idari bilimler fakültesi- iktisat politikası (1 profesör), Mühendislik fakültesi- gıda teknolojisi (1 doçent), Telekomünikasyon (1 doçent), temel işlemler ve termodinamik (1 yardımcı doçent), bilgisayar yazılımı (1 yardımcı doçent), bilgisayar bilimleri (1 yardımcı doçent), otomotiv (1 yardımcı doçent), Tıp fakültesi- çocuk sağlığı ve hastalıkları (1 profesör İngilizce), çocuk sağlığı ve hastalıkları (1 profesör Türkçe), ruh sağlığı ve hastalıkları (1 profesör İngilizce), iç hastalıkları (1 profesör Türkçe),nöroloji (1 yardımcı doçent Türkçe), kadın hastalıkları ve doğum (1 yardımcı doçent Türkçe), üroloji (1 yardımcı doçent İngilizce), beyin ve sinir cerrahisi (1 yardımcı doçent Türkçe), Fen bilimler enstitüsü (1 profesör)'' Adaylar ayrıntılı bilgiyi, Hacettepe Üniversitesinin http://www.hacettepe.edu.tr Web sayfasından temin edebilecekler.