Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri: Boğaziçi Üniversitesi’nden yükselen haklı talepleri destekliyoruz

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasına karşın başlatılan protestolar sürüyor. Pek çok kesimden Boğaziçililere destek gelirken, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri de, “Boğaziçi Üniversitesi’nden yükselen haklı talepleri destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

"Gençlerimizin şiddet görmeleri, gözaltına alınmaları ve kötü muameleye tabi tutulmaları vicdanımızı yaralamıştır. Anayasal bir hakkın kullanılmasına yönelik saldırgan, aşağılayıcı, cinsiyetçi ve suçlayıcı yöntemler bizi derinden kaygılandırmaktadır” denilen açıklamada, “Bizler, Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyeleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde haklı tepkilerini gösteren öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yanında olduğumuzu kararlıkla vurgularız. Ayrıca, karar verici konumundaki yönetici ve kurumları üniversite özerkliğini sağlamak için gerekli hukuki adımları atmaya davet ederiz” denildi.

Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin basın açıklaması şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi’nden yükselen haklı talepleri destekliyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan atamaya karşı öğrenciler ve öğretim üyeleri meşru taleplerini medeni ve barışçıl yöntemlerle kamuoyunun dikkatine getirmişlerdir. Türkiye’nin dört bir yanından en yüksek puanları alarak Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan gençlerimizin şiddet görmeleri, gözaltına alınmaları ve kötü muameleye tabi tutulmaları vicdanımızı yaralamıştır. Anayasal bir hakkın kullanılmasına yönelik saldırgan, aşağılayıcı, cinsiyetçi ve suçlayıcı yöntemler bizi derinden kaygılandırmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ni ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri yapan öğretim üyelerine, öğrencilerine ve geleneklerine saygı gösterilmelidir.

Ortaya çıkan tepkinin ana nedeni üniversiteye rektörlük atama sürecinde üniversite temel paydaşlarının (öğrenciler ve öğretim üyeleri) söz haklarının yok sayılması ve karar süreci dışında tutulmasıdır. Oysaki üniversiteler ancak bilimsel ve idari özerklik olduğu zaman evrensel ölçekte bilim üreten kurumlar haline gelebilirler. Bilim üretebilmek için bilimsel özgürlük, liyakat ve özerk-demokratik üniversite ortamı hayati önem taşımaktadır.

Bizler, Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyeleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde haklı tepkilerini gösteren öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yanında olduğumuzu kararlıkla vurgularız. Ayrıca, karar verici konumundaki yönetici ve kurumları üniversite özerkliğini sağlamak için gerekli hukuki adımları atmaya davet ederiz.

Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyeleri.