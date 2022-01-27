Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Öğrencilerin tatilde olduğu dönemde yemekhane ücretlerine yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapıldı, öğrenciler tepki gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi, öğrenciler tatildeyken yemekhane ücretine zam yaptı. Kahvaltı 2,30 TL'den 3,45 TL'ye, akşam yemeği ise 2,85 TL'den 4,25 TL' ye yükseldi. Zamlar öğrencilerin üniversitede bulunmadığı ara tatilde yapıldı. Zam hakkında bilgilendirilmeyen öğrenciler, bütünleme sınavları için üniversitede bulunan öğrencilerin yemekhaneye gitmesiyle zamdan haberdar oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, dönem başından beri yurt, kantin ve işletmelere yapılan zamların gün geçtikçe yükseldiğini ifade eden öğrenciler, zamların geri çekilmesi için 5 bine yakın imzayı rektörlüğe teslim ettiklerini hatırlattılar. Yemekhane kalitesinin her geçen gün bozulduğunu, öğünlerin azaldığını belirten öğrenciler, yaşanan ekonomik sorunlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yapılan zammın geri çekilmesini istedi.