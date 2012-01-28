-Hacettepe Üniversitesi: 86 - Aliağa Petkim: 81 ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde Hacettepe Üniversitesi, sahasında Aliağa Petkim'i 86-81 yendi. Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Hacettepe Üniversitesi, Sanders ve Amaning, Aliağa Petkim ise Ümit-Qvale ikilisiyle etkili oldu ve 3. dakika 5-5 eşitlikle geçildi. Murat ve Sanders'ın da skora katkı yapmasıyla skor üstünlüğünü sürdüren başkent temsilcisi, 7. dakikaya 13-9 önde girdi. Derya ve Murat ile hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam eden Hacettepe Üniversitesi, ilk periyodu 17-16 üstün bitirdi. İkinci çeyreğe etkili başlayan Hacettepe Üniversitesi, Hüseyin'in sayılarıyla 9-2'lik bir seri yakaladı ve 13. dakika içinde farkı 8 sayıya çıkardı: 26-18. Hüseyin'in skorer oyununu sürdürmesiyle farkın kapanmasına izin vermeyen Hacettepe Üniversitesi, 16. dakikayı 32-24 önde geçti. Aliağa Petkim, rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek çeyreğin bitimine 28 saniye kala farkı 4 sayıya (34-30) indirse de Hacettepe Üniversitesi, devreyi 35-32 üstün tamamladı. Üçüncü periyottaki ilk sayılarına Derya'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle ulaşan Hacettepe Üniversitesi, dış atışlarda yüksek yüzde yakalayarak 8-1'lik bir seri buldu ve 23. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 43-33. Ümit ve Ratkovica'nın sayılarıyla oyunda kalmaya çalışan Aliağa Petkim, savunmasında Derya ve Amaning'i durdurmakta zorlanınca, Hacettepe Üniversitesi aradaki farkı korudu ve 26. dakika 10 sayı farkla (52-42) başkent ekibi lehine geçildi. Hücumda sıkıntı yaşamaya başlayan rakibi karşısında Burak ve Orhan'nın sayılarıyla 7-2'lik seri yakalayan Aliağa Petkim, 28. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 54-49. Hacettepe Üniversitesi, bu çeyreği 57-52 üstün geçti. Aliağa Petkim, son periyodun ilk dakikalarında dış atışlarda yüksek bir yüzde yakaladı. Buğrahan ve Caner ile 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkim, Orhan'ın da boyalı alandaki başarılı oyunuyla 34. dakika içinde 64-63'lük skorla öne geçti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı bu bölümde her iki takım da dış atışlarla sonuca gitmeye çalışırken, Sanders ile etkili olan Hacettepe Üniversitesi bitime 3.5 dakika kala yeniden öne geçti: 68-67. Yaptığı alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Aliağa Petkim, Murat'ın sayılarına engel olamayınca, Hacettepe Üniversitesi son 2 dakikaya 71-68 üstün girdi. 75-75 eşitlikle girilen son 25 saniyede Aliağa Petkim, son topu sayıya çeviremeyince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda özellikle Amaning'in başarılı oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan Hacettepe Üniversitesi, karşılaşmadan da 86-81 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Engin Kennerman xx, Alper Özgök xx, Tunçtan Durmuşcan xx Hacettepe Üniversitesi: Derya xx 9, Murat xxx 18, Marsh x 4, Amaning xxx 21, Sanders xxx 15, Hüseyin xxx 19, Collins x, Önder x, Ulaş x, Özgür x Aliağa Petkim: Ratkovica xx 10, Pertev x, Toolson xx 11, Ümit xxx 17, Qvale xx 14, Orhan xxx 11, Hakan x 2, Buğrahan xxx 8, Caner xx 8 1. periyot: 17-16 Devre: 35-32 (Hacettepe Üniversitesi lehine) 3. periyot: 57-52 Normal süre: 75-75 Beş faulle çıkan: 43.09 Qvale (Aliağa Petkim)