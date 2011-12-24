-Hacettepe Üniversitesi: 81 - Beşiktaş Milangaz: 80 ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Hacettepe Üniversitesi, sahasında Beşiktaş Milangaz'ı 81-80 yendi. Karşılaşmaya etkili hücum ederek giren Hacettepe Üniversitesi,henüz ilk dakika içinde 5-0'lık üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş Milangaz, savunmada Collins'i durdurmakta zorlanınca, 3. dakika da 9-3 başkent temsilcisi lehine geçildi. Bu dakikadan sonra toparlanan ve özellikle Can ile sonuca giden Beşiktaş Milangaz, yakaladığı 7-0'lık seriyle 5. dakika içinde öne geçti: (10-9). Siyah-beyazlılar, Erceg'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle ilk çeyreği 27-25 önde geçti. İkinci periyodun ilk dakikalarında Marsh ile üst üste sayılar bulan Hacettepe Üniversitesi, 13. dakikada 34-29'luk skorla yeniden öne geçti. Beşiktaş Milangaz, Hawkins'in de skora katkısıyla 16. dakika içinde farkı 2 sayıya (35-33) indirdi. Sanders'ın dış atışlardan, Marsh'ın da pota altından bulduğu sayılarla farkın daha da kapanmasına izin vermeyen başkent ekibi, 17. dakikaya 40-33 üstün girdi. Beşiktaş Milangaz, Hawkins ve Erceg'in de 3 sayılık basketleriyle 12-0'lık seri yakalayarak, devreyi 45-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf yine Hacettepe Üniversitesi oldu. Rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve özellikle Murat ile sonuca giden başkent ekibi, 27. dakikaya 5 sayı farkla önde girdi: (60-55). Hüseyin'in de skora katkı yapmasıyla üstünlüğünü sürdüren Hacettepe Üniversitesi, periyodu 67-62 önde bitirdi. Final periyodunun ilk 1,5 dakikalık bölümünde Beşiktaş Milangaz sayı üretemezken, Collins ile basketler bulan Hacettepe Üniversitesi, 32. dakika içinde farkı 8 sayıya (70-62) çıkardı. Beşiktaş Milangaz, yaptığı baskılı savunma sonrasında kaptığı topları Hawkins-Erceg ikilisiyle sayıya çevirse de, 34. dakika 74-70 Hacettepe Üniversitesi lehine geçildi. Hacettepe Üniversitesi Hüseyin ile, Beşiktaş Milangaz ise Erceg'le 3 sayılık basketler bulurken, siyah-beyazlılar Serhat'ın sayılarıyla son 2 dakikaya 78-77 üstün girdi. Hüseyin'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılara Mensah-Bonsu'nun pota altı basketiyle karşılık veren Beşiktaş Milangaz, son 50 saniyeye 80-79 önde girdi. Bitime 12 saniye kala 81-80'lik skorla öne geçen Hacettepe Üniversitesi, Erceg'in son saniyede attığı 3 sayılık atışın başarılı olmamasıyla karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Mehmet Keseratar xx, İsmail Aydın xx, Tunçtan Durmuşcan xx Hacettepe Üniversitesi: Murat xxx 14, Collins xxx 17, Hüseyin xxx 12, Marsh xxx 23, Sanders xx 12, Amaning xx 3, Derya xx, Önder x, Onur x Beşiktaş Milangaz: Can xx 10, Serhat xxx 16, Hawkins xxx 17, Ersin xx 5, Mensah-Bonsu xxx 17, Erceg xx 13, Barış x 2, Kartal x 1. periyot: 25-27 Devre: 45-40 (Beşiktaş Milangaz lehine) 3. periyot: 67-62