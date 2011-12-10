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Spor

Hacettepe Üniversitesi: 76

10 Aralık 2011 20:19

-Hacettepe Üniversitesi: 76 - Antalya Büyükşehir Belediyesi: 79 ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Hacettepe Üniversitesi, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 79-76 yenildi. Karşılaşmaya etkili başlayan Hacettepe Üniversitesi, savunmada rakibine sayı atma şansı tanımazken, Sanders'ın 3 sayılık, Marsh'ın da pota altı basketleriyle 2. dakikaya 7-0 önde girdi. Konuk takım, maçtaki ilk sayılarına Melih'in 3 sayılık basketiyle ulaşırken, Hamilton ve Fisher'ın da skora katkısıyla 13-5'lik seri yakaladı ve 5. dakika içinde 13-12'lik skorla öne geçti. Marsh-Murat ikilisinin sayılarıyla toparlanan başkent temsilcisi, skor üstünlüğünü yeniden eline aldı ve ilk çeyreği 22-21 önde bitirdi. İkinci periyodun ilk dakikalarında Hacettepe Üniversitesi üst üste hücumlardan boş dönerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle Fisher ile skor üretmeye devam etti ve yakaladığı 10-0'lık seriyle 14. dakikaya 9 sayı farkla önde girdi: (31-22). Hamilton'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Antalya temsilcisi, Rasim'in de etkili oyunuyla 17. dakikayı 38-27 üstün geçti. Rakibinin savunmada bir türlü organize olamamasını iyi değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gökper'in pota altı basketleriyle devreyi 48-37 önde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, üüncü çeyreğe çok istekli başladı. Yaptığı sert savunma sonrası kaptığı topları Murat ve Sanders ile sayıya çeviren başkent temsilcisi, 8-0'lık seriyle 23. dakikada farkı 3 sayıya (48-45) kadar indirdi. Fisher-Brown ikilisinin basketleriyle toparlanan ve 10-2'lik seriyle rakibine karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 27. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara taşıdı: (58-47). Mars ve Collins'in basketleriyle oyundan kopmayan Hacettepe Üniversitesi, farkı bir kez daha azaltsa da, periyot 62-57 Antalya temsilcisi lehine geçildi. Karşılıklı basketlerle girilen final periyodunda Hacettepe Üniversitesi Collins ile etkili olurken, Melih ile basketler üretmeye devam eden konuk takım ise 33. dakikaya 68-62 üstün girdi. Özellikle Murat ve Collins'in art arda basketleriyle 7-0'lık bir seri daha bulan Hacettepe Üniversitesi, 35. dakikada 69-68'lik skorla öne geçti. Rasim-Fisher ikilisinin sayılarıyla bitime 3 dakika kala 74-71'lik skorla üstünlüğü eline alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, rakibinin acele hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendirdi ve karşılaşmadan da 79-76 galip ayrıldı.

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