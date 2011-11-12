-Hacettepe Üniversitesi: 75 - Pınar Karşıyaka: 91 ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Hacettepe Üniversitesi, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 91-75 yenildi. Karşılaşmaya Hacettepe Üniversitesi Amaning'in pota altı basketiyle başlarken, Pınar Karşıyaka rakibine Emre'nin sayılarıyla karşılık verdi. 8-2'lik seri bulan konuk takım, savunmada da başarılı bir görüntü sergileyince, 4. dakika içinde 6 sayılık (10-4) farka ulaştı. Her iki takımın da 3 sayılık basketlerle sonuca gittiği bu dakikalarda ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakikaya da 18-10 önde girdi. İki takımın da 2 dakika boyunca sayı üretemediği bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi, 8-3'lük seri bulsa da periyot 21-18 Pınar Karşıyaka lehine sonuçlandı. 2. periyoda etkili başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Ikonic-Chatman ikilisiyle sayılar üreten konuk takım, rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve 14. dakikaya 30-27 üstün girdi. Hüseyin-Marsh ikilisinin basketleriyle 15. dakika içinde farkı 1 sayıya (32-31) indiren Hacettepe Üniversitesi karşısında özellikle Birkan ve Chatman'ın sayılarıyla 5 dakika içinde 10-4'lük seri yakalayan Pınar Karşıyaka, devreyi de 42-35 üstün tamamladı. 3. çeyreğin ilk dakikalarında Hacettepe Üniversitesi Marsh ve Collins ile sayılar üretirken, Emre-İlkan ikilisinin basketleriyle toparlanan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde farkı çift haneli sayılara taşıdı: 54-42. Üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında hızlı hücumlarla sonuca giden Pınar Karşıyaka, Stanojevic'in de skora katkısıyla 28. dakikaya 61-46 önde girdi ve periyodu da 15 sayı farkla 65-50 üstün geçti. Pınar Karşıyaka, 4. çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tuttu. Aradaki farkı kapatmak için dış atışlara yönelen rakibi karşısında Stanojevic ile sayılar bulmaya devam eden konuk ekip, 34. dakikaya 80-60 önde girdi. Kalan dakikalarda Ali'nin de skora katkısıyla oyunu istediği gibi yönlendiren Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan da 91-75 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Ozan Çakar xx Hacettepe Üniversitesi: Murat x, Önder x 2, Collins xxx 27, Amaning xx 18, Sanders x 5, Marsh xx 14, Hüseyin xx 5, Özgür x 4, Derya x Pınar Karşıyaka: Ikonic xxx 14, Birkan xxx 11, İlkan xx 11, Chatman xx 8 , Emre xx 6, Stanojevic xxx 14, Ali xx 8, Alper x 3, Bowdry xx 10, Onur Kentli x 4, Orhun x 2, Onur Çalban x 1. periyot: 18-21 Devre: 35-42 3. periyot: 50-65