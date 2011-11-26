T24 LogoT24 Logo
Spor

Hacettepe Üniversitesi: 73

26 Kasım 2011 20:26

-Hacettepe Üniversitesi: 73 - TOFAŞ: 67 ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Hacettepe Üniversitesi, sahasında TOFAŞ'ı 73-67 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da dış atışlarla sonuca giderken, Murat ve Sanders ile sayılar bulan Hacettepe Üniversitesi, 3. dakikayı 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumda daha organize bir görüntü sergilemeye başlayan TOFAŞ, özellikle İnanç-Samet ikilisinin sayılarıyla 11-2'lik seri yakaladı ve 7. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 18-10. Buckman'ın 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı koruyan konuk takım, ilk çeyreği de 24-15 üstün geçti. İkinci periyodun ilk dakikalarında her iki takım da skor üretmekte zorlanırken, 13. dakika 27-16 konuk takım lehine geçildi. Amaning ile hem savunmada, hem de hücumda etkili olan rakibi karşısında Buckman ile basketler üreten TOFAŞ, 16. dakikaya da 10 sayı farkla 31-21 üstün girdi. Hacettepe Üniversitesi, Sanders ve Murat'ın 3 sayılık basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da, Nichols ile basketler bulan TOFAŞ, devreyi de 41-33 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf Hacettepe Üniversitesi oldu. Yaklaşık 7 dakika boyunca rakibine sadece 2 sayı atma şansı tanıyan Hacettepe Üniversitesi, hücumda da Marsh, Amaning ve Sanders'ın sayılarıyla 15-2'lik seri bularak, 27. dakika içinde 48-43'lük skorla öne geçti. Zuza'nın basketiyle hücumdaki sessizliğini bozan TOFAŞ, pota altı savunmasında açıklar vermeye devam edince Hacettepe Üniversitesi, periyodu 50-47 üstün bitirdi. Final periyodunun başlarında TOFAŞ basit top kayıpları yaparken, Hacettepe Üniversitesi ise Collins'in de devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdürdü ve 33. dakikayı 55-52 önde geçti. Nichols ile sayılar üreten rakibine Collins'in art arda basketleriyle karşılık veren başkent temsilcisi, son 4 dakikaya 59-58'lik skorla üstün girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Marsh'ın skorer oyununu sürdürmesiyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Hacettepe Üniversitesi, son 1,5 dakikaya girilirken 67-63'lük skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Rakibinin dış atışlarda düşük bir yüzdeyle oynamasını iyi değerlendiren Hacettepe Üniversitesi, taktik faulleri de sayıya çevirdi ve karşılaşmadan 73-67 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ahmet Tatlıcı xx Hacettepe Üniversitesi: Murat xx 6, Önder xx, Collins xx 14, Marsh xxx 18, Sanders xxx 21, Özgür xx, Amaming xxx 13, Onur xx 1, Hüseyin x, Orçun x TOFAŞ: Steele x 5, Nichols xx 7, Samet xx 3, İnanç xxx 15, Zuza xx 11, Buckman xxx 16, Kenan x, Can x, Sertaç xx, Barış xx 10 1. periyot: 15-24 Devre: 41-33 (TOFAŞ lehine) 3. periyot: 50-47 Beş faulle çıkan: 39.42 Buckman (TOFAŞ)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24