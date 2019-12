-Hacettepe Üniversitesi: 73 - TOFAŞ: 67 ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Hacettepe Üniversitesi, sahasında TOFAŞ'ı 73-67 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da dış atışlarla sonuca giderken, Murat ve Sanders ile sayılar bulan Hacettepe Üniversitesi, 3. dakikayı 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumda daha organize bir görüntü sergilemeye başlayan TOFAŞ, özellikle İnanç-Samet ikilisinin sayılarıyla 11-2'lik seri yakaladı ve 7. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 18-10. Buckman'ın 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı koruyan konuk takım, ilk çeyreği de 24-15 üstün geçti. İkinci periyodun ilk dakikalarında her iki takım da skor üretmekte zorlanırken, 13. dakika 27-16 konuk takım lehine geçildi. Amaning ile hem savunmada, hem de hücumda etkili olan rakibi karşısında Buckman ile basketler üreten TOFAŞ, 16. dakikaya da 10 sayı farkla 31-21 üstün girdi. Hacettepe Üniversitesi, Sanders ve Murat'ın 3 sayılık basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da, Nichols ile basketler bulan TOFAŞ, devreyi de 41-33 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf Hacettepe Üniversitesi oldu. Yaklaşık 7 dakika boyunca rakibine sadece 2 sayı atma şansı tanıyan Hacettepe Üniversitesi, hücumda da Marsh, Amaning ve Sanders'ın sayılarıyla 15-2'lik seri bularak, 27. dakika içinde 48-43'lük skorla öne geçti. Zuza'nın basketiyle hücumdaki sessizliğini bozan TOFAŞ, pota altı savunmasında açıklar vermeye devam edince Hacettepe Üniversitesi, periyodu 50-47 üstün bitirdi. Final periyodunun başlarında TOFAŞ basit top kayıpları yaparken, Hacettepe Üniversitesi ise Collins'in de devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdürdü ve 33. dakikayı 55-52 önde geçti. Nichols ile sayılar üreten rakibine Collins'in art arda basketleriyle karşılık veren başkent temsilcisi, son 4 dakikaya 59-58'lik skorla üstün girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Marsh'ın skorer oyununu sürdürmesiyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Hacettepe Üniversitesi, son 1,5 dakikaya girilirken 67-63'lük skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Rakibinin dış atışlarda düşük bir yüzdeyle oynamasını iyi değerlendiren Hacettepe Üniversitesi, taktik faulleri de sayıya çevirdi ve karşılaşmadan 73-67 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ahmet Tatlıcı xx Hacettepe Üniversitesi: Murat xx 6, Önder xx, Collins xx 14, Marsh xxx 18, Sanders xxx 21, Özgür xx, Amaming xxx 13, Onur xx 1, Hüseyin x, Orçun x TOFAŞ: Steele x 5, Nichols xx 7, Samet xx 3, İnanç xxx 15, Zuza xx 11, Buckman xxx 16, Kenan x, Can x, Sertaç xx, Barış xx 10 1. periyot: 15-24 Devre: 41-33 (TOFAŞ lehine) 3. periyot: 50-47 Beş faulle çıkan: 39.42 Buckman (TOFAŞ)