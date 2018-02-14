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Spor

Hacettepe Spor - Bandırmaspor: 3 - 0

ANKARA,(DHA) STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Semih Kurt(xx), Emre Doğu(xx), Abdulkadir Döner(xx) HACETTEPE SPOR:Yasin Davuş(xxx), -  Berat Aydoğdu(xxx), Fethi Özer(xxx), Rahmi Can Karadaş(xxx), Alaaddin Okumuş(xxx), Çağrı Bülbül(xxxx), Soner Dikmen (Dk

14 Şubat 2018 21:27

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Semih Kurt(xx), Emre Doğu(xx), Abdulkadir Döner(xx)
HACETTEPE SPOR:Yasin Davuş(xxx), -  Berat Aydoğdu(xxx), Fethi Özer(xxx), Rahmi Can Karadaş(xxx), Alaaddin Okumuş(xxx), Çağrı Bülbül(xxxx), Soner Dikmen (Dk. 80 Serdarcan Eralp(?), Mahmut Bilir(xxx), Noyan Öz(xxxx), Kadir Ari(xxx), Hüseyin Çolak(Dk. 78 Mehmet Tuğrul Başkan(?)
BANDIRMASPOR:Ali Türkan(x), -  Oğulcan Şahin(x), Birhan Vatansever(x), Davıd Deniz Kılınç(x), Özgür Çelik(xx), Erhan Şentürk(xx), Erdi Öner (xx), Hüseyin Altuğ Taş(x) (Dk. 77 Feyyaz Aydil,(?) Dk. 83 Mehmet Gülmez(?) Oğuzhan Kayar(xx), Bahri Can Avcı(xx), Mertcan Çam(xx)
GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 46 Noyan Öz, Dk. 12 Rahmi Can Karadaş (Hacettepe)
SARI KARTLAR: Kadir Arı, Noyan Öz, Mahmut Bilir (Hacettepespor) , Özgür Çelik, Ali Türkan (Bandırmaspor) 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 22\'nci haftasında Hacettepe Spor sahasında Bandırmaspor\'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goleri 6 ve 46\'ncı dakikalarda Noyan Öz ve 12\'nci dakikada Rahmi Can Karadaş attı. 
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 39\'a yükselterek zirve takibine devam ederken, konuk Bandırmaspor ise 35 puanda kaldı.


 

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