Hacettepe hakkında YÖK'e suç duyurusu

Hacettepe Üniversitesi'nde ilk kez gerçekleştirilen çift kol ve bacak naklinin ardından Şevket Çavdar hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı nakilllerle ilgili YÖK'e suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan nakillerle ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan raporda, ''Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Kompozit Doku Nakilleri Merkezi Yönergesi ile Güncel Endikasyon Rehberine aykırı bir şekilde, hasta Şevket Çavdar'a endikasyon yönünden uygun bulunmayan ekstremite nakli yapıldığı, ayrıca Cengiz Gül adlı hastaya da Konsey tarafından uygun bulunmamasına rağmen endikasyon dışı yüz naklinin gerçekleştirildiği, her iki vakada operasyonların sorumlu hekimi ile ekstremite nakli için onay veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kompozit Doku Nakli Konseyi üyelerinin sorunluluğu bulunduğu'' belirtildi.

Bakanlığın, ''ilgililer hakkında gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasını teminen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na suç duyusunda bulunduğu'' kaydedildi.