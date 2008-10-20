Hacettepe 2.yarıda güldü

Hacettepe, Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u sahasında Lika'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.











Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Hacettepe ile Denizlispor başkentte karşı karşıya geldi. Lika'nın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup eden Hacettepe, puanını da 7'ye yükseltti.



Karşılaşmaya İki takım da kontrollü başladı. Pozisyon üretmekte her iki takım da zorlanırken, ataklar sonuç vermedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Seyircisi önünde puan kaybetmek istemeyen Hacettepe, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. 70. dakikada Gilman Lika'nın topu filelere göndermesiyle aradığı golü bulan başkent ekibi, sahadan tek golle galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.





HACETTEPE: 1 - DENİZLİSPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gökhan Güneşer xx, Serhan Malkoç xx, Timur Direkler xx

Hacettepe: Recep Biler xx, Ufuk Arslan xx, Amir Azmy x, Admir Teli x, Murat Kalkan xx, Zoko xxx, Kadir Bekmezci xx, Olgay xx, Gilman Lika xxx, Sandro xxx (Dk. 82 Cevher x), İbrahim Şahin x (Dk. 46 Sukaj x)

Denizlispor: Cenk Gönen xx, Feridun Sungur x, Kratochvil xx, Burak Akyıldız x, Çağlar Birinci x (Dk. 58 Musa Sinan x), Yusuf Kurtuluş x (Dk. 73 Ivan Lietava x), Braga x, Tomas Abraham xx (Dk. 80 Selahattin x), Gomez xx, Roberts x, İzzet x

Gol: Dk. 70 Gilman Lika (Hacettepe)

Sarı Kartlar: Dk. 28 Ufuk Arslan, Dk. 33 İbrahim Şahin, Dk. 80 Amir Azmy (Hacettepe), Dk. 48 Gomez, Dk. 84 Burak Akyıldız, Dk. 90 Roberts (Denizlispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ taraftan Gilman Lika'nın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu rakip futbolculardan önce kaleci Cenk Gönen kontrol ederek tehlikeyi önledi.



30. dakikada Tomas Abraham'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa uygun pozisyondaki Gomez gelişine vurdu. Top kaleci Recep Biler'de kaldı.



31. dakikada gelişen Hacettepe atağında, Sandro'nun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Cenk Gönen kornere çeldi. Gilman Lika'nın kullandığı korner atışında Zoko'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



Denizlispor atağında, Çağlar Birinci'nin sol taraftan ceza alanına girerken sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.



41. dakikada Kadir Bekmezci'nin pasında ceza alanının sağ çaprazında topu kontrol eden Zoko'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Kullanılan korner atışında yine Zoko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.







İKİNCİ YARI

50. dakikada Sandro'nun pasında ceza alanının dışında topla buluşan Kadir Bekmezci'nin sert şutunda kaleci Cenk Gönen, yatarak topu kontrol etti.



62. dakikada Tomas Abraham'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa uygun pozisyondaki İzzet dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.



70. dakikada kazanılan serbest vuruşta Sandro topu ceza alanının dışındaki Gilman Lika'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden yavaş vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



74. dakikada Sandro'nun pasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Sukaj'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti.



75. dakikada ani gelişen Hacettepe atağında ceza alanına girerken Sandro'nun şutunda defansa da çarpan top az farkla üstten kornere gitti.



86. dakikada gelişen Denizlispor atağında Feridun Sungur'un uzaktan şutunda kaleci Recep Biler yatarak topu kontrol etti.



89. dakikada Gilman Lika'nın ceza alanının içine gönderdiği topa uygun pozisyondaki Sukaj vuramayınca, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hacettepe, maçı 1-0 kazandı.

