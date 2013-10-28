Hacdan dönen AKP milletvekilleri Meclis'e başörtüsüyle gidecekler

Hacdan dönen AKP milletvekilleri Meclis'e başörtülü ya da başörtüsüz gire konusunda son kararını açıkladı. AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar ve Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Meclis'e başörtülü geleceklerini açıkladı.

Gülay Samancı, "Mukaddes toprakları gördükten ve o feyze erdikten sonra Allah'ın emrini yerine getirmeye ve inanan bir Müslüman kadın olarak başımı kapatmaya karar verdim. Meclis'te başörtüsünü iç tüzükte kısıtlayan herhangi bir hüküm yok. Bundan sonra da Meclis çalışmalarına baş örtülü şekilde devam edeceğim" dedi.

Sevde Beyazıt Kaçar da haccın kendisini çok etkilediğini ve orada taktığı başörtüsünü çıkartmayacağını söyledi. Nurcan Dalbudak ise “Demokratikleşmeyle ülkemizde inanç özgürlüğü de gelişti. Anayasal hakkımızı kullanmamıza hoşgörü ile bakılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "Meclis'in kapısı açık" diyerek vekillere destek çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Laiklik darbe alır” iddiasında bulundu.