Hacca başvurduktan 11 yıl sonra gitti, 'zorlandım' dedi

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK merkezde ikamet eden Safiye ve Süleyman Yalçın çifti, 2007’de başvurdukları hac vazifesini ancak 11 yıl sonra gerçekleştirebildi. Başvuru yaptığında sağlık durumu iyi olan Süleyman Yalçın, geçen süre zarfında yaşlılığın etkisi ile hac vazifesi sırasında zorlandığını söyledi.

Şırnak’ta 2007 yılında hac vazifesini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı\'na başvuru yapan Süleyman ve Safiye Yalçın çifti, kuranın bu yıl kendilerine çıkması sonucu kutsal topraklara gidip, hac vazifelerini yerine getirdi. Sağlık durumu nedeniyle güçlükle hacdaki vazifelerini getirdiğini belirten Süleyman Yalçın (67), tek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hac için kayıt yaptırdığında sağlık açısından durumunun iyi olduğunu ifade eden Yalçın, şimdi ise şeker, tansiyon, parkinson ve kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek, \"11 yıl önce eşimle birlikte hacca gitmek için başvuruda bulundum. Bu sene nasip oldu. Kutsal topraklara gittik. 11 sene önce daha gençtim, şimdi yaşlandım. O zaman gitseydim ibadetlerimi daha iyi yerine getirecektim. Biraz zorluk çektik. Yaşlandığım için ayaklarda şişkinlik oluyor, yorgunluk oluyor. Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şeye rağmen bu vazifemi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadım\" dedi.



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