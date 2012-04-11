'Hacıbektaş Veli Külliyesi müze olmaktan çıkarılsın, Alevilere iade edilsin'

AK Parti hükümeti sözcülerinin “Tamamlandı” dediği “Alevi Açılımı” ile ilgili tartışmaların azaldığı bugünlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hacıbektaş Veli Külliyesi’ni sahiplerine iade edilsin" dedi



Sahiplerine iade edilsin

Danimarka’daki gezisinin üçüncü gününde Görmez, Danimarka Alevi Dernekleri Konfederasyonu’na bağlı Ringstead Alevi Kültür Merkezini ziyaret etti. Aleviliğin ayrı bir inanç topluluğu olarak resmen kabul edildiği Danimarka’nın en büyük Alevi örgütlenmesine yaptığı ziyarette Görmez’i, Federasyon Başkanı Çağdaş Sağlıcak karşıladı.

Para ödüyoruz



Görmez’in “Hacıbektaş” çıkışı, Başkan Sağlıcak’ın “Posnişimiz, Serçeşmemiz Alevilere teslim edilmeli. Ama bırakın teslim edilmeyi devlet gitti Serçeşme’nin tam ortasına cami dikti. Bizim hiç gitmediğimiz bir yer üstelik. Üstelik bizim için çok önemli olan Serçeşmemize girebilmek için 1 lira para ödüyoruz. Siz camilerinize girerken para ödüyor musunuz? Üstelik giriş parasına ek olarak vergi de alınıyor, toplanan paraların bir kısmı Diyanet’e ödeniyor” sözlerinin ardından geldi.

Hacıbektaş iade edilsin



Görmez, “O sorunun giderilmesi için bizzat öncülük yapacağım. Çünkü Çelebilik devam etseydi, Çelebiler, dedeler, babalar diplomalarını Hacıbektaş’tan alsaydı pek çok sorunu bugün yaşamıyor olurduk. Alevi- Bektaşi inanışının neredeyse yüz sene önce orada icra edilen neleri varsa, ayniyle sahiplerine iade edilerek sürdürülmesi lazım. Bu meselenin çözülmesi için öncülük yapacağım. Ayrılığı, gayrılığı ortadan kaldırmalıyız” sözünü verdi.

Kuran kursu yönetmeliği



DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kuran Kursları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili olarak sessizliğini Danimarka’da bozdu. Görmez, yönetmelik değişikliğiyle ilgili kısa açıklamasında, “Biz yönetmeliği değiştirmedik. Doğrusu yönetmeliği değiştirmekte geç kaldık. Çünkü, Milli Eğitim Bakanlığı çok uzun süre önce ‘Artık Kuran Kursları’nın denetimiyle ilgili bir yükümlülüklerinin olmadığı’ yönünde bir yazı yolladı bize. Biz de o doğrultuda yeni yönetmelik çalışmasına başladık” dedi.

Görmez, “Atatürk İlke ve inkılaplarının ‘kapatma gerekçesi’ olmaktan çıkarıldığı değerlendirmeleri” ile ilgili olarak ise “Yasalarla belirlenmiş olan zorunlulukların, gerekliliklerin bir de yönetmeliklerde bulunmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırılık zaten bir suçtur” değerlendirmesini yaptı.



