Hacamatçılar Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği'ni kınayacak

Hacamatçılar Federasyonu adı altında kurulan bir dernek, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği'ni kınayacaklarını duyurdu.

TTB yöneticileri, gözaltı öncesi savcıdan randevu istemiş

Hacamatçılar Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Savaş, bir halk sağlığı sorunudur" diyen TTB'yi, genel merkez binası önüne giderek 'kınayacaklarını' açıkladı.

Federasyon, 10 yöneticisi gözaltına alınan TTB'nin söz konusu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için yaptıklarını savundu.

Hacamatçılar Federasyonu'nun sitesinde "TTB’yi Kınama Ve Uyarı Mitingi" başlığıyla yer alan duyuru aynen şöyle:

"Degerli Haccam ve Haccame Arkadaşlar,

Türkiye Tabibler Odası ve İstanbul Tabib Odası, Ülke Güvenligi ve Sınır Güvenligini Saglamak Amacıyla Başlatılan, ZEYTİN DALI HAREKATI’nı Bahane Ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdogan’a Karşı Karalama Kampanyası Başlatmışlardır…

Bu Vesileyle, Cumhurbaşkanımızın Yanında Olduğumuzu, Ülke Güvenliği İçin Başlatılan Bu Savunma Harekatını Destelemek ve Tabibler Odasını Kınamak Adına, Eminönü’ndeki Tabibler Odasının Önünde Toplanarak, Basın Açıklaması Yapılacaktır. Tüm Haccam ve Haccamelere Duyurulur.

Nuruosmaniye Camii nde kılınacak olan Cuma namazından sonra"