-HAC VE UMREYE GİDENLERE ZORUNLU AŞI CİDDE (A.A) - 06.10.2010 - Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bundan böyle hac ve umre için bu ülkeye gideceklere, kendi ülkelerinde bazı aşıları yaptırma zorunluluğu getirdi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid El Maghalani, Saudi Gazette gazetesine yaptığı açıklamada, hac veya umre için Suudi Arabistan'a gelmek isteyenlerin, bulaşıcı olan sarı humma, menenjit, çocuk felci ve grip gibi hastalıklara karşı aşı yaptırmak zorunda olduklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın halindeki bu hastalıklarla ilgili özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde aldığı önlemleri çok yakından izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını kaydeden sözcü, özellikle yaşlıların ve hamile kadınların salgın hastalıklara ve kuş gribi ile domuz gribine karşı aşı yaptırmaları gerektiğini, vize taleplerinde aşı yapıldığına ilişkin belge isteneceğini belirtti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bu kararın, ülkenin dış temsilciliklerine bildirildiği de ifade edildi.