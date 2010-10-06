T24 LogoT24 Logo
Dünya

HAC VE UMREYE GİDENLERE ZORUNLU AŞI   CİDDE (A.A)

06 Ekim 2010 13:45

-HAC VE UMREYE GİDENLERE ZORUNLU AŞI   CİDDE (A.A) - 06.10.2010 - Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bundan böyle hac ve umre için bu ülkeye gideceklere, kendi ülkelerinde bazı aşıları yaptırma zorunluluğu getirdi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid El Maghalani, Saudi Gazette gazetesine yaptığı açıklamada, hac veya umre için Suudi Arabistan'a gelmek isteyenlerin, bulaşıcı olan sarı humma, menenjit, çocuk felci ve grip gibi hastalıklara karşı aşı yaptırmak zorunda olduklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın halindeki bu hastalıklarla ilgili özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde aldığı önlemleri çok yakından izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını kaydeden sözcü, özellikle yaşlıların ve hamile kadınların salgın hastalıklara ve kuş gribi ile domuz gribine karşı aşı yaptırmaları gerektiğini, vize taleplerinde aşı yapıldığına ilişkin belge isteneceğini belirtti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bu kararın, ülkenin dış temsilciliklerine bildirildiği de ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24