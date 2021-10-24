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Dünya

Hac ve umre organizasyonu yapan acenteler, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi "kırmızı listeden" çıkarmasını bekliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyor

24 Ekim 2021 13:11

17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceğini duyuran Suudi Arabistan yönetimi henüz Türkiye'ye hac ve umre ziyaretlerini açmadı. 

Türkiye'de hac ve umre organizasyonu yapan yaklaşık 1000 acente,  Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Covid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını ve hac-umre ziyaretlerinin açılmasını bekliyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyor.

Suudi Arabistan'da 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceğinin duyurulması ve ardından Kabe'de sabah namazı sırasında aralıksız saf tutulması Türk hac ve umre acentelerini, ziyaretlerin açılacak olması adına umutlandırdı.

Yılbaşında ziyaretlerin açılacağını bekleyen bazı firmalar, buna göre hazırlıklarını yapmaya başladı.

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