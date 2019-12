Hac kayıtlarında elektronik dönem

T24 -



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac kayıtlarının 25 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.





Bu sene hac kayıtlarında yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Keleş, özellikle yaşlı kimselerin müftülüklerde kayıt yaptırmak için sıra bekleme sıkıntısına son vermek amacıyla elektronik ortamda da kayıt alınabileceğini belirtti.





Konuyla ilgili bilgisayar programının hazırlandığını, deneme çalışmalarının ardından www.diyanet.gov.tr adresinden kayıtların alınabileceğini söyleyen Keleş, kayıt yaptıracak hacı adaylarının elektronik ortamda nasıl başvuru yapabileceklerinin de ilan edileceğini ifade etti.

Geçmiş yıllardan hac için başvuru yapan 710 bin kişi bulunduğunu kaydeden Keleş, ''Bu kadar kişinin hepsi müftülüklere taşınsın istemiyoruz. İnsanlar için çok zor olabiliyor buralara gitmek. Bu program sayesinde TC Kimlik numaralarıyla girecekler, güncellemeleri gereken bilgiler varsa bunları güncelleyerek kayıt yenileyecekler. Yeni kayıt yaptıracaklar da anlaştığımız bankalara 15 liralık kayıt bedelini yatırdıktan sonra elektronik ortamdan kayıt yapabilecekler. Ama 'ben illa müftülükte kayıt yaptırmak istiyorum'' diyenler için de müftülüklerdeki kayıt masaları açık olacak'' diye konuştu.





Keleş, 25 Nisan'da başlayacak kayıtların 6 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.







Her yıl kayıt yaptıranlar daha şanslı





Hac organizasyonunda 2 yıl önce yaptıkları düzenlemeyle katsayılı kura sistemine geçtiklerini böylece birikmiş kontenjanların biraz olsun eritilebildiğini ifade eden Keleş, hacca en eski 2007 yılında kayıt yaptıranlar bulunduğunu dile getirdi.





2007 yılında başvuran hacıların 2 yıl daha gidememeleri halinde kura çekimine katılmadan hacca götürüleceğini belirten Keleş, 2007 yılından itibaren her yıl hacca kayıt yaptıranların isimlerinin 25 kez kurada yer alacağını söyledi. Keleş, 2008 yılından beri kayıt yaptıranların 16, 2009 yılından beri kayıt yaptıranların 9, 2010 ve bu yıl da kayıt yaptıranların 4 kez isimlerinin çıkma ihtimali bulunduğunu belirtti. Keleş, bu yıl ilke kez kayıt yaptıracakların isimlerinin kurada bir defa yer alacağını vurguladı.





Bu uygulamanın Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu'na da taşınacağını dile getiren Keleş, kayıtlarda isimlerin birden fazla yer alması için hacı adaylarının her yıl başvurmuş olma şartı aradıklarına dikkat çekti. Keleş, kayıtlara ara verenlerin ''ben 7 yıl önce bir kere kayıt olmuştum'' gibi bir şey söyleme şansı olmadığını, üst üste kesintisiz kayıt yaptırma şartı aradıklarını söyledi.

Bu seneki başvurularla kayıtların bir milyona ulaşabileceğini ifade eden Keleş, 2 yıldır uygulanan katsayılı kura sistemiyle birikimlerin önemli bir bölümünün eritildiğini belirtti. Keleş, geçen yıl hacca gidenlerin yüzde 58'inin 2007'de, yüzde 22'sinin 2008'de, yüzde 13'ünün de 2009'de başvuranlardan oluştuğunu ifade ederek, bu sistemin daha adaletli olduğunu vurguladı.







Kadın hacı adayları için kadın din görevlisi





Hacı adaylarının yarısından fazlasının kadın olduğunu hatırlatan Keleş, bu yılki umre organizasyonlarında başlattıkları ''her kafileye bir kadın din görevlisi'' uygulamasını hacda da sürdürmeyi planladıklarını bildirdi.





Keleş, ayrıca bu yıl da 2 yıl önce başlatılan, hacıların hurma ve hediyelik eşyalarının PTT'nin Kargo hizmeti tarafından evlerine kadar getirilmesi hizmetinin devam edeceğini söyledi.





Türkiye'nin nüfusuna oranda binde bir oranında kontenjanı olduğunu hatırlatan Keleş, bu yıl da 74 bin hacı adayının kutsal topraklara götürülebileceğini söyledi.