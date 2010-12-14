-HAC İZNİ VETOSUNA DAVA WASHINGTON (A.A) - 14.12.2010 - Amerikan federal hükümeti, Müslüman bir öğretmenin Hacca gitmek için istediği 3 haftalık ücretsiz izni vermeyen bölgesel okul yönetimine dava açtı. Amerikan hükümeti adına davayı açan ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Chicago eyaletine bağlı Illinois kentinin Berkeley ilçesinde, Safoorah Khan adlı ortaokul öğretmeninin Hacca gitmek için yaptığı izin başvurusunu ''profesyonel görevleriyle ilişkisi bulunmadığı'' ve ''bölgesel okul yönetiminin öğretmenler sendikası arasında imzalanan mukavelede söz edilmediği'' gerekçesiyle reddeden bölgesel okul yönetiminin haksız bulunduğu bildirildi. Açıklamada, bölgesel okul yönetiminin sözkonusu izni vermeyerek, dini ibadetlerin yerine getirilmesi için yeterli imkanın tanınmasını güvence altına alan 1964 Sivil Haklar Yasasını ihlal ettiği belirtildi. Khan'ın, Kasım 2008'de yaptığı başvuruyu haklı bulan ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonunun, ''ayrımcılık yapıldığına ilişkin kabul edilebilir gerekçe bulunduğu'' görüşünü ABD Adalet Bakanlığı'na ilettiği kaydedildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın dava dilekçesinde, Berkeley bölgesel okul yönetiminde 2007'de çalışmaya başlayan Khan'ın, Hacca gitme isteğinin iki kez reddedilmesi üzerine bölgesel okul yönetimine ''dini inançlarına göre Hacca gitmesinin ertelenmesini kabul edemeyeceğini'' belirten bir dilekçe yazarak görevinden istifa ettiği belirtildi. Dava dilekçesinde, mahkemeden bölgesel okul yönetimine, çalışanların dinin ibadetleriyle inançlarını yerine getirmesi için "kabul edilebilir imkanların tanınması" yönünde politikalar izlemesi için talimat vermesi istendi. Dilekçede ayrıca, Khan'ın görevine geri dönmesi, ödenmemiş maaşları ödenerek uğradığı zararların karşılanması talep edildi. ABD'de devlet okulları, kasaba veya ilçe yönetimleriyle benzer yetkilere sahip bölgesel okul yönetimi adı verilen yerel hükümetlere bağlı olarak görev yapıyor.