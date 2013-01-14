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Haç atma törenine ırkçı protesto

Kendilerine 'Balat Gençlik' adını veren bir grup Ekümenik Patrikhane’sinin yakınına nefret söylemi içeren bir pankart astı

14 Ocak 2013 15:41

İstanbul Fener’deki Ekümenik Patrikhane’nin yakınına nefret söylemi içeren bir pankart asıldı. ‘Balat Gençlik’ imzası taşıyan pankartta, “Balat Türk’tür Türk kalacak, asla Vatikan olmayacak” ifadelerine  yer verildi. Irkçı bir Facebook sayfasında, pankartın ‘haç çıkarma törenini protesto etmek amacıyla asıldığı dile getirilerek, “Haç atma töreni ile Yunan çocuklarının İstanbul üzerindeki hayallerini diri tutmaları hayalden öteye gidemeyecektir” dendi.

6 Ocak’ta, Mesih İsa’nın vaftiz edilişi, ‘Ta Fota’ (Işıklar) Bayramı, Ekümenik Patrikhane’nin bahçesindeki Doğu Roma döneminden kalma, tarihi Ayios Yeorgios Kilisesi’ndeki ayinle kutlanmış ve ardından, denizden haç çıkarma geleneği yerine getirilmişti.

Agos gazetesinde yer alan habere göre,tören sonrası, Patrikhane’nin yakınına, “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak içindeki Rumlar mahvolacak” sloganını anımsatan “Balat Türk’tür Türk kalacak, asla Vatikan olmayacak” yazılı pankart asıldı.

‘Türkçü Türk’ adlı Facebook sayfasında, pankartın ‘haç çıkarma’ törenini protesto etmek amacıyla asıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
 

"Patrikhanenin her yılın ocak ayının 6.sında gerçekleştirdiği Balat-Haliç sahilinde denize haç atma töreni ile Yunan çocuklarının İstanbul üzerindeki hayallerini diri tutmaları hayalden öteye gitmeyecektir. Balat Türktür Türk kalacak...

Yüzyıllardır Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy ve İstanbul’un birçok yerinde devam eden denizden haç çıkarma törenleri kesintiye uğradı ve Ekümenik Patrikhane, 50 yıl Haliç’te tören yapamadı. 2003 yılında ise, törenler yeniden yapılmaya başlandı.

2005’teki tören, “Haçın düştüğü yer bizim” anlamına geldiğini söyleyen MHP’li grubun protestosuyla başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir mitingde protestoya şu sözlerle destek vermişti: “İstanbul'da piskopos elindeki haçı Haliç’e atıyor, diğerleri de haçı çıkararak kendince bir gelenek oluşturmaya çalışıyor. Fakat ülkücüler, kayıklarla Haliç’te gezip mesajı veriyorlar. Haliç’ten haç çıkarmak İstanbul’u Konstantinopolis yapmaktır.”

2006 yılında ise, denizden haç çıkarma töreninde kendilerine ‘Türk Haliç Platformu’ adını veren grup, tören sırasında tekbir getirerek, “Patrik defol” diye bağırmıştı. Ayrıca gösterici gruptan bir kişi kostüm desteğiyle Fatih Sultan Mehmet’i canlandırmıştı.

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