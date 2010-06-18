Habur'dan giren 13 kişi 8 ay sonra tutuklu

T24 - PKK’lılar “Propaganda ve üyelik” suçlarından yargılandı. Duruşmada, Habur’daki sorgulamalardatutanaklara geçmeyen “pişman değiliz” ifadesi kayıtlara geçirildi.



Demokratik açılım sürecinin en kritik aşaması olarak gösterilen, Kandil ve Mahmur’daki kamplardan gelen 34 kişinin Habur’da kurulan mahkeme tarafından tutuklanmadan serbest bırakılması ile başlayan süreç, Diyarbakır’da son buldu.



8 ay önce, Habur’daki sorgulamalar sırasında ısrarla terörist Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Türkiye’ye geldiğini söyleyen, ancak tutuklanmayan 13 isim hakkında bu kez tutuklama kararı çıktı. “Propaganda ve üyelik” suçlarından yargılanan sanıkların tutuklanmalarına ise “kaçma şüphesi” gerekçe gösterildi. Duruşmada, Habur’da tutanaklara geçmeyen “pişman değiliz” ifadesi de kayıtlara geçirildi.



Habur’da serbest bırakılan isimler, karşılama törenlerinde propaganda yapıldığı suçlamasına hedef oldu. Diyarbakır Başsavcılığı, 30 ismi 10 kişilik gruplara ayırdı ve bu gruplar hakkında “propaganda ve üyelik” suçlarından 3 ayrı dava açtı. Bu davaların görülmesine, Diyarbakır 4, 5 ve 6. ağır ceza mahkemelerinde başlandı.



5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, Kandil Dağı’ndan gelen Mustafa Ayhan, Hüseyin İpek, Mahmur’dan gelen Nurettin Turgut, Fatma İzzet, Menekşe Soydan, Hacı Sorgun ve Kemal Ökten’i, yaklaşık 25 avukat savundu.



Ortak savunmayı okuyan Mustafa Ayhan, savunmalarında örgüte katıldıkları için pişman olmadıklarını ve Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istemediklerini söyledi. Mahkeme, sanıklardan Kandil Dağı’ndan gelen Mustafa Ayhan, Hüseyin İpek ile Mahmur Kampı’ndan gelen Nurettin Turgut’un atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözönüne alarak, “Kaçma şüphesi olduğu” gerekçesiyle tutuklanmasına, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi. Böylece, 3 kişi, Habur’dan Türkiye’ye giriş yaptıktan 8 ay sonra tutuklanmış oldu. 8 ay önce, savcı ve hakimlerin tutanağa geçmemek için direndikleri “pişman değiliz” ifadesi de bu kez tutanağa girdi.





10 isme daha tutuklama



Mahmur ve Kandil’den 10 kişinin yargılanmasına da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Kandil’den gelen Elif Uludağ, Lütfü Taş ile Mahmur’dan gelen Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Caziye Kabul, Zehra Tunç, Sisin Yaman katıldı.



Mahmur’dan gelen Mehmet Adamış, Nizar Buldan ve Yusuf Şen ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti duruşmaya katılan 7 kişiyi tutuklarken, duruşmaya katılmayan 3 kişi için gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. Böylece, iki davadaki toplam tutuklu sayısı aranmasına başlanan 3 kişiyle birlikte 13’e yükseldi. 10 kişi hakkında açılan üçüncü davada da benzer kararların çıkabileceği belirtildi.



Bir süre önce de Kandil’den gelen grup içerisinde yer alan Mehmet Şerif Gençdal da Diyarbakır’da 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan tutuklanmıştı.





‘Bizi siz karşıladınız’



Duruşmaları, BDP’li Gültan Kışanak, Bengi Yıldız, Osman Özçelik, Şarefettin Halis, Nezir Karabaş, İbrahim Binici, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak da izledi.



Davaları protesto eden bir grup da adliye önünde protesto gösterisi yaptı. “Barış yargılanıyor tanık ol” pankartı açan yaklaşık bin kişi sık sık Öcalan lehine sloganlar attı. Karardan sonra ise Kışanak, “ Buna karşı da bu halk direnecek. 7 ’sinden 77’sine sonuna kadar direnecek. Siyasetçisiyle, aydınıyla, politikacısıyla, genciyle direnecek kimse sana teslim olmayacak Tayyip Erdoğan. Bu net söylüyorum. Bunu gör ” dedi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, “Bu karar dağdan inmeyin kararıdır, mültecilere dayatılmış bir hukuksuzluktur” diye konuştu.



Türkiye’ye gelen Kandil grubu arasında bulunan Elif Uludağ da, “Tüm işlemlerimizi siz yaptınız, bıraktınız ardından da gelip bize dava açtınız. Bu kendi kendiyle çelişmedir. Habur’da karşılanmamızda başka yasalar işlediniz, şimdi yasalar değişti mi?” görüşünü ortaya koydu.





Tuncel’e ‘zorla getirme’ kararı



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan ve duruşmalara katılmayan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ifadesinin alınması için yeniden günsüz olarak zorla hazır edilmesi kararı verdi. Mahkeme, önceki kararı yerine getirmeyen Ankara Emniyeti’ni uyardı.Tuncel’in de aralarında bulunduğu, kapatılan DTP’nin kadın meclisi üyesi 23 kişinin “suçu ve suçluyu övme” suçundan yargılanmasına devam eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasına bazı sanık avukatları katıldı.







