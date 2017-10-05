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Habur'daki tatbikatta piyade birlikleri ile temsili çıkarma (2)

2'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL SİLOPİ'DE Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi İlçesi'nde sürdürdüğü tatbikat devam ederken, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, denetleme yapmak üzere akşam saatlerinde bölgeye geldi

05 Ekim 2017 01:26

2\'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL SİLOPİ\'DE
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Silopi İlçesi\'nde sürdürdüğü tatbikat devam ederken, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, denetleme yapmak üzere akşam saatlerinde bölgeye geldi. Korgeneral Temel, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında incelemede bulunarak, gece yapılan intikali denetledi. Denetleme sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. 
Gece intikaline katılan zırhlı birlikler, temsili tatbikat alanı çevresinde manevra eğitimi yaptı. ZPT, ZMA ile tanklardan oluşan birliklere, intikal ve taktik eğitiminin yanı sıra hava saldırılarına karşı savunma eğitimi verildi. Tatbikata Irak askerleri katıldı.
Öte yandan tatbikat alanında çekim yapan basın mensuplarına askerler tarafından çorba ve poğaça ikramı yapıldı.

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