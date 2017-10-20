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Habur’daki tatbikatta mevzi kazıldı, tankların bakımı yapıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 33'üncü gününde, tankların bakım ve onarımı yapılırken, tatbikat alanı içer

20 Ekim 2017 15:49

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 33\'üncü gününde, tankların bakım ve onarımı yapılırken, tatbikat alanı içerisinde mevzi kazma işlemine tekrar başlandı.
Silopi\'de 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikatın 33\'üncü gününde, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe (ZMA) araçlarının bakımı, bulundukları mevzide yapıldı. Tankların bakım ve onarımı ise alan içerisinde belirlenen bir noktada gerçekleştirildi. Eksiklikleri giderilen tanklar, alan içerisinde kısa mesafede dönüşleri yapılarak, test edildi. Bakımı biten tanklar, daha sonra konuşlu olduğu noktalara geri döndü. 
Tankların bakım ve onarımı sırasında iş makineleri, alan içerisinde mevzi kazma işlemine yeniden başladı. Alanda bulunan zırhlı araçların etrafını kamufle edecek şekilde toprak yığınları döken kepçeler ise sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

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