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Habur’daki tatbikatta askerlerden zırhlı araçlı taarruz

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 31'inci gününde manevra alanına çıkan askerler, zırhlı araçların arkasın

18 Ekim 2017 18:55

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 31\'inci gününde manevra alanına çıkan askerler, zırhlı araçların arkasından temsili düşman hedeflerini imha etti.
Silopi\'de 5 gündür sessizliğin yaşandığı tatbikat alanında bugün temsili düşman hedeflerine yönelik taarruz gerçekleştirildi. Temsili olarak belirlenen 2 düşman zırhlı aracının imhasına yönelik tatbikatta hava taarruzunun engellenmesi için lastiklerin yakılması üzerine hedef, kara birliklerince kuşatma altına alındı. Zırhlı araçların arkasında temsili düşman hedefine yaklaşıldığı sırada zırhlı muharebe aracı (ZMA), temsili düşman mevzisi yakınlarında dairesel sürüşler yaparak hedef şaşırttı. Temsili düşman hedefini dört koldan kuşatma sırasında, tatbikat mermileri ile temsili bir çatışma ortamı yaratıldı. Irak ve Türk askerlerince ortak yapılan tatbikatta hedeflerin teslim alınması ile birlikte tanklar manevra alanına hızlı manevralar ile geri çekildi. Burada taktiksel manevralar yapan zırhlı araçlar ve piyadeler, birliklerine geri döndü.
 
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