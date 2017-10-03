Habur'daki tatbikatta 3 koldan temsili temizlik operasyonu (2)

TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ

Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Irak özel kuvvetlere bağlı bir grubun da katıldığı ortak tatbikatta bugün akşam saatlerinde gece eğitimi verildi. Temsili olarak belirlenen tepelerdeki düşman birlikleri, üç koldan gerçekleşen taaruzla etkisiz hale getirildi. Gündüz yapılan eğitimin benzerini gece karanlığında da gerçekleştiren birlikler, temsili düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra karargaha geri döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak özel kuvvetlere bağlı bir birliğin ortak düzenlediği tatbikatta daha önce de bir kez gece eğitimi verilmişti.

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