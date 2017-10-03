T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habur'daki tatbikatta 3 koldan temsili temizlik operasyonu (2)

TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Irak özel kuvvetlere bağlı bir grubun da katıldığı ortak tatbikatta bugün akşam saatlerinde gece eğitimi verildi

03 Ekim 2017 00:07

TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ
Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Irak özel kuvvetlere bağlı bir grubun da katıldığı ortak tatbikatta bugün akşam saatlerinde gece eğitimi verildi. Temsili olarak belirlenen tepelerdeki düşman birlikleri, üç koldan gerçekleşen taaruzla etkisiz hale getirildi. Gündüz yapılan eğitimin benzerini gece karanlığında da gerçekleştiren birlikler, temsili düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra karargaha geri döndü.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak özel kuvvetlere bağlı bir birliğin ortak düzenlediği tatbikatta daha önce de bir kez gece eğitimi verilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ Şırnak SilopiIrakTemsiliGündüzTürk Silahlı KuvvetleriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24