Habur'daki tatbikatta 3 koldan temsili temizlik operasyonu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında 15\'inci gününe giren askeri tatbikatta bugün, askerler temsili düşman mevzilerine 3 koldan taarruz gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri, görmeden top ateşi ile vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 15’inci gününe girdi. Irak özel kuvvetleri ile ortak yapılan tatbikat kapsamında askerlere bugün çevirme ve kuşatma eğitimi verildi. Belirlenen temsili düşman hedeflerine karşı 3 koldan piyade birlikleri sevk edildi. Askerler ilk olarak mevzileri arkadan kuşatarak temsili düşmanın kaçışını engelledi. Daha sonra ikinci grup ise temsili düşmana atış ile baskı uyguladı. Üçüncü koldan gelen birlikler de hedefe saldırı gerçekleştirerek temsili düşman askerlerinin etkisiz hâle getirilmesini sağladı. Hedef noktalarına ve kaçan temsili düşman askerlerine de topçu birlikleri tarafından görmeden atışlar yapıldı. Tatbikatın son aşamasında ise Zırhlı Muhabere Araçları (ZMA) ve tankçı birlikleri de belirlenen mevzilere operasyon yaptı. Hedeflerin ele geçirilmesinden sonra askerler ZMA’lar ile tatbikatın başlangıç noktasına geri götürüldü.

Öte yandan, tatbikatın sürdüğü bölgede bulunan Habur Sınır Kapısı’nda araç giriş- çıkışları sorunsuz devam ediyor.



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