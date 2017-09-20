T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habur’daki tatbikat üçüncü günde sürüyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, 3’üncü güne giren tatbikat bugün de devam ediyor

20 Eylül 2017 16:54

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, 3’üncü güne giren tatbikat bugün de devam ediyor. Alanda öğle saatlerinde askerlerin içtiması alındı.
Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat 3’üncü güne girildi. Sabah erken saatlerinde askerlerin içtiması alındıktan sonra, tanklar bugün de sık aralıklarla manevra eğitimi yaptı. İş makineleri bugün de kazma işlemine devam etti. Askerlerin su ihtiyaçları da depoya bağlı askeri araçlar tarafından sağlandı. Ayrıca alana seyyar tuvaletlerin de yapıldığı görüldü.
Tatbikat alanın çevresinde askerler, güvenliği sağlarken, zırhlı araçlarsa yol üzerinde devriye gezdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKIrakHabur Sınır KapısıAlandaSilopiTSKSabahAskerlerinAyrıcaTatbikatFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24