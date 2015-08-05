Habur'daki bekleyiş bitti, cenazelere izin çıktı

Suriye Rojava’da IŞİD’le savaşırken hayatını kaybeden ve Habur’da 12 gündür bekletilen 13 YPG/YPJ ve HPG’linin cenazeleri için Türkiye’ye giriş izni verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Habur’daki otopsi işleminin ardından çarşamba günü öğlen saatlerinde Türkiye’ye getirelecek cenazelerin, hiçbir taşkınlığa izin verilmeden memleketlerine gönderilerek defnedileceklerini söyledi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’dan alınan bilgiye göre Suriye Rojova’da IŞİD’le savaşırken hayatını kaybeden 1’i Alman, 12’si Türkiye vatandaşı 13 YPG ve HPG’linin cenazesi bu gece Habur Sınır Kapısı’na getirilecek. Sarıyıldız, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile bugün akşam saatlerinde yaptıkları görüşmede, 12 gündür Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ait Halil İbrahim Sınır Kapısı’nda bekletilen 13 cenazenin Türkiye’ye bu gece giriş izninin verildiğinin kendilerine bildirildiğini söyledi. Sarıyıldız, “Cenazeler Habur Sınır Kapısı’nda hazır bekleyen Adli Tıp uzmanları tarafından otopsileri yapıldıktan sonra alınacak. 13 cenazeye yapılacak otopsi işleminin Çarşamba öğlen saatlerine kadar biteceğini sanıyoruz” dedi. Sarıyıldız, cenazelerin hiçbir provokasyona izin verilmeden, gerilimden medet umanlara alet olmadan teslim alınıp memleketlerinde defnedileceklerini söyledi.