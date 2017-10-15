Habur'daki 7 milyon dolarlık soygun ile ilgili 6 şüpheli adliyede (2)
6 SANIK DA SEREST BIRAKILDI
Silopi'de öğlen saatlerinde adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi mahkemede verdikleri ifadenin ardından 2'si adli kontrol kararı olmak üzere tüm sanıklar serbest bırakıldı
15 Ekim 2017 23:16
6 SANIK DA SEREST BIRAKILDI
Silopi\'de öğlen saatlerinde adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi mahkemede verdikleri ifadenin ardından 2\'si adli kontrol kararı olmak üzere tüm sanıklar serbest bırakıldı.
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