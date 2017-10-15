T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habur'daki 7 milyon dolarlık soygun ile ilgili 6 şüpheli adliyede (2)

6 SANIK DA SEREST BIRAKILDI Silopi'de öğlen saatlerinde adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi mahkemede verdikleri ifadenin ardından 2'si adli kontrol kararı olmak üzere tüm sanıklar serbest bırakıldı

15 Ekim 2017 23:16

6 SANIK DA SEREST BIRAKILDI
Silopi\'de öğlen saatlerinde adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi mahkemede verdikleri ifadenin ardından 2\'si adli kontrol kararı olmak üzere tüm sanıklar serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANIK DA SEREST BIRAKILDI Silopi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24