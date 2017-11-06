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Habur’da tankların üzeri branda ile kapatıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı tatbikatın 50'inci gününde, iş makinesi tarafından çevre düzenlemesi yapılırken, yağışl

06 Kasım 2017 18:24

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) başlattığı tatbikatın 50\'inci gününde, iş makinesi tarafından çevre düzenlemesi yapılırken, yağışlardan dolayı tatbikatın yapılmadığı alanda park halindeki tankların üzeri branda ile örtüldü.
Silopi İlçesi\'nde TSK\'ya bağlı birlikler ile Irak özel kuvvetlerin ortak yürüttüğü tatbikat 50’nci gününe girdi. Yağışlar ve zeminde oluşan çamur nedeniyle kepçeler çevre düzenlemesi yaparken kepçe ve iş makineleri de, mevcut mevzilere ek toprak takviyesi yaptı. Tatbikata çıkmayan tankların üzeri ise askerler tarafından branda ile örtüldü. İlk etapta tank üzerindeki silahların, daha sonra da tankların büyük bölümüne branda çekildi. Tankların yağışlardan korunması için askerlerin tank üzerinde çalıştıkları görüldü.

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