Habur’da tanklar manevra yaptı, çobanlar koyun otlattı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, bir yanda çobanlar koyun otlatırken diğer yanda tanklar için hızlı manevra eğitimi yapıldı. Yağış sonrası tatbikat alanına zırhlı kurtarıcı görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 47’nci gününe girdi. Sabah saatlerinde tatbikat alanında bulunan askerlerin içtiması alındıktan sonra tankların bakım ve onarımları yapıldı. Araçların eksiklikleri giderildikten sonra tankların bir kısmı manevra alanına doğru ilerledi. Geri kalan tank ve zırhlı araçlar ise tatbikat alanı içerisinde kısa mesafede hareketler gerçekleştirdi. Manevra alanına çıkan tanklar temsili düşman mevzilerine doğru hızlı manevralar gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edilmesi ile birlikte tanklar birliklerine döndü.

Tankların manevrası sırasında günlük yaşantı devam ederken, bölgedeki çobanların koyun otlattıkları görüldü. Öte yandan yağışlı havaların başlaması ile birlikte tatbikat alanında paletli zırhlı kurtarıcı görevlendirildi. Tatbikattaki tankların ve 2 obüs topunun namlularını Kuzey Irak’a doğru çevirdikleri gözlendi.



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