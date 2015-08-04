Habur'da 13, Kobanê'de 11 YPG'li cenazesi günlerdir bekletiliyor

Habur’da 10 gündür bekletilen 13 YPG/YPJ ve HPG’linin cenazeleri fiziki olarak bozulmaya başlarken halkın öfkesi de büyüyor. Din alimleri ve STK’ler ‘cenazeleri teslim edin’ çağrısında bulunurken, DBP ve HDP’li seçilmişler Mardin ve Şırnak valiliklerinde eylem başlattı. Kobanê’de de 11 cenaze bekletiliyor.

Demokratik İslam Kongresi (DİK ) ve İHD, cenazelerin bir an önce ailelerine teslim edilmesinin insani ve İslami bir gereklilik olduğunun altını çizerek “Toplumun değerlerini zorlamayın” açıklamasında bulundu.

Mardin ve Şırnak’ta DBP ve HDP’liler öncülüğünde 13 YPG/YPJ’linin cenazelerinin bekletilmesini protesto etmek ve operasyonların durdurulmasını talep etmek amacıyla valilik binaları işgal edildi.

İşgal eyleminde HDP Mardin Millevekili Gülser Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Mardin’in tüm belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri yer aldı. Mardin Valiliği binasına geçen partililer, bina içerisinde oturma eylemi yaptı. Ardından çok sayıda polis valiliğe geldi. Polis ile partililer arasında yaşanan gerginlik sonrasında HDP ve DBP’ller, valilik binasından çıkarak eylemlerini bina önünde sürdürmeye devam etti.

‘Bu haksızlık, saygısızlıktır’

Oturma eyleminde konuşan Gülser Yıldırım, sürecin kan ve ölümle devam etmesinden yana olmadıklarını belirterek, sınırda bekletilen cenazelerin bir an önce geçişinin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Dünyanın hiçbir yerinde, savaşlarda dahi cenazelere böyle yaklaşılmaz. Cenazeler 10 gündür bu sıcakta bekletiliyor. Bu haksızlık, hukuksuzluk ve saygısızlıktır” dedi. Yıldırım, cenazeler teslim edilene kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Halk iradesi muhatap alınmıyor

Şırnak’ta da HDP ve DBP’liler ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Şırnak Valiliği önünde oturma eylemi başlattı. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, şunları aktardı:

“Şırnak Valisi günlerdir telefonlarımıza çıkmıyor ve yüzde 85 oy almış, Şırnak halkının iradesi olan vekiller başta olmak üzere belediye eşbaşkanlarını muhatap almamaktadır” Encü, Şırnak Valisi’nin görüşmek için geldiklerini haberi almasıyla kaçtığını belirterek, valinin halkın iradesinden kaçtığını söyledi. Encü, görüşme gerçekleştirilene kadar valilik önünde oturma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.