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Habur Sınır Kapısı'nda milyonlarca dolarlık soygun

Kurye aracının içinde 7 milyon dolar vardı

04 Temmuz 2017 20:02

Kuzey Irak'a ihracat yapan firmaların paralarını getiren kurye firmasının aracı, Habur sınır kapısından geçtikten sonra TIR parkı yakınlarında otomatik tüfekli 6 kişi tarafından soyuldu. Araçtaki çuvallarda bulunan 7 milyon doları ve aracın kontak anahtarını alıp kaçan songuncuların, takip edilmemek için de aracın lastiklerini ateş ederek patlattığı belirtildi.

Irak'tan aldığı 7 milyon doları çuvallar içerisinde Habur sınır kapısından geçiren, içerisinde 5 kişi olan kurye aracının önü, sınır kapısından çıkıp TIR parkı yakınlarındaki üst geçide geldiği sırada iddiaya göre maskeli ve ellelerinde otomatik tüfek bulunan 6 kişi tarafından kesildi.

Çuvallarda 7 milyon dolar vardı

Araçtaki 5 kişiyi silah doğrulturak indirip yere yatıran silahlı soyguncular, içerisinde toplam 7 milyon dolar bulunan çuvalları alıp kendi araçlarına koydu. Soyguncular, takip edilmemek için de kurye aracının  hem kontak anahtarını aldı, hem de aracın lastiklerine ateş ederek patlattı. Olaydan sonra haber verilen jandarma, silahlı soyguncuların yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

"Çok sayıda ihracatçı firmanın parası"

Kurye firmasının sahiplerinden Osman Avil, Irak'a ihracat yapan çok sayıda firmanın paralarını kurye araçları ile yasal yollardan Türkiye'ye getirme hizmeti verdiklerini söyledi. Avil, çok sayıda ihracatçı firmaya ait olan bu paraları çalanların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti. (DHA)

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