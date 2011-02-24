-HABUR SINIR KAPISI'NDA KONTAK KAPATMA EYLEMİ SİLOPİ (A.A) - 24.02.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Irak'a yük taşıyan kamyon sürücüleri, nakliye bedellerinin yükseltilmesi için kontak kapatma eylemi yapıyor. Habur Sınır Kapısı'nda İl Özel İdaresine ait Tır Parkı'nda çadır kuran kamyon sürücüleri kontak kapattı. Kamyon sürücülerinden Mehmet Saçak, dört gündür eylem yaptıklarını ve araçlarını hiç çalıştırmadıklarını, nakliye bedellerinin yükseltilmesini istediklerini dile getirdi. Sürücü İlhan Savur ise yetkililerden sorunlarının çözümü için yardım beklediklerini anlatarak, ''Irak'a sefer yaptığımız zaman nakliyeleri bedava götürdüğümüz için bize hiçbir şey kalmıyor. Yani zararına gidip geliyoruz. Bizim tek istediğimiz nakliye ücretlerimizi almak. Bu sorunların çözülmesi için valimizden yardım bekliyoruz'' dedi. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ise sürücülerin bir mağduriyeti varsa giderilmesi yönünde ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, ''Şunu bilmenizi istiyorum. Tır Parkı'ndaki navlun fiyatlarının veya kamyon ücretleri kamu otoriteleri, vilayetler, bakanlıklar ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen arz talebe göredir. Bunun muhatabı ihracatçılardır'' dedi.