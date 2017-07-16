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Habur Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar durdu

Habur Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu

16 Temmuz 2017 14:29

Şırnak’ın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’nda pasaport sistemindeki sorun nedeniyle giriş ve çıkışlar durdu. Saat 03.00’ten itibaren çalışmayan sistem nedeniyle Türkiye ve Irak tarafında uzun araç ve insan kuyruğu oluştu.

Sorunun ne zaman gidereceği konusunda yetkililer tarafından açıklama yapılmazken, bunaltıcı sıcakta sınır kapısında bekleyenler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. TIR ve özel araç kuyruğu dışında otobüslerdeki sürücüler de yolcuları ile sınır kapısında sistemin açılmasını bekliyor. (DHA)
 

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