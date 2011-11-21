-Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu HABUR (A.A) - 21.11.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Hasan Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla tatil yapan sürücülerin yüklerini alıp, Irak'a geçiş yapmak istediğini, bu ani yüklenme nedeniyle yoğunluğun arttığını söyledi. Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait Silopi tır parkında yapılan restorasyon çalışmalarının da kuyrukların oluşmasına neden olduğunu belirten Eken, ''Uzun araç kuyruklarının eritilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Araç kuyruğunu iki gün içerisinde eritmeyi hedefliyoruz'' dedi.