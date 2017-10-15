Habur Sınır Kapısı'nda 7 milyon dolarlık soygun: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Irak'tan Türkiye'ye firmaların parasını getiren bir kurye aracı, 2 Temmuz'da Habur Sınır Kapısı yakınlarında silahlı kişiler tarafından soyuldu.

Soygunun ardından güvenlik güçleri bölgede yaptıkları aramada, çalınan 7 milyon doların 1,2 milyon dolarını bulurken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre, gözaltına alınan M.K., M.O., E.T., İ.B., F.A., H.E. jandarmadaki ifadelerinin tamamlanması üzerine Silopi Adliyesi’ne sevk edildi. Soygunla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2 kişinin arandığı belirtildi.