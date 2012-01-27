-Habur Sınır Kapısına ilave köprü yapılabilir İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Irak ile Türkiye arasındaki ticaretin gerçekleştirildiği en önemli kapı Habur Gümrük Kapısı, karşı taraf Zaho. Bu kapının işlemesinde birtakım sorunlar yaşıyoruz. Bu önemli kapımızı daha işlevsel hale hep birlikte getirmeliyiz'' dedi. İstanbul Ticaret Odasında (İTO) Türkiye'nin yap-işlet-devret (YİD) ve benzeri kamu-özel ortaklığı modelleri konusundaki deneyimi ve başarılarını Irak'ın üst düzey kamu ve özel sektör yetkilileri ile BM yetkililerinden oluşan heyete tanıtmayı amaçlayan etkinliğe katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, toplantıya gecikmesine ilişkin, hava koşulları dolayısıyla 1,5 saat gecikmeli olarak uçma imkanı bulduğunu söyledi. -''Sonuçta herkes kazanıyor''- Yazıcı, Irak ile Türkiye arasındaki ticaretin gerçekleştirildiği en önemli kapının Habur Gümrük Kapısı ve karşı taraf Zaho olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu kapının işlemesinde de birtakım sorunlar yaşıyoruz. Türkiye üzerinden gerek transit gerekse doğrudan doğruya Irak'a ticari emtia taşıyan araçlar Zaho'da taşıdıkları yükü, Türk plakalı araçlar, Irak plakalı araçlara aktarmak zorunda kalıyorlar. Bunun en temel sebebi güvenlik sorunu. Güvenlik her şeyin başı. Bu alanda dostlarımızın bu sorunu çözme noktasında yardım anlamında bizden talepleri olması halinde biz buna şimdiden açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum.'' Gümrük kapılarında işlem süreçlerinin çok kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiğini, rekabetin çok keskin olduğu dünyada kapıdaki bekleme sürelerinin uzatılması halinde ilave maliyetlerin yüklenmiş olacağını ifade eden Yazıcı, ''Dolayısıyla bu önemli kapımızı ifade ettiğim anlamda daha işlevsel hale hep birlikte getirmeliyiz'' dedi. Halen müzakeresini sürdürdükleri Habur Sınır Kapısı ile ilgili, oradaki birikimi önleme amaçlı bir hedeflerinin de mevcut köprülerin yanında ilave bir köprü yapımı olduğunu, bu köprünün yapımıyla alakalı tüm hazırlıkları tamamladıklarını, yapım ödeneğinin bütçeye konulmasını sağladıklarını bildiren Yazıcı, inşaat faaliyetine başlayabilmeleri için Irak hükümetinin, halkının hemen yapma noktasında üzerine düşenleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Yazıcı, iki ülke arasında ticari ilişkilerin arttığını vurgularken, bazı sınır ticaret merkezleri ile ilgili çalışmalarına da değindi. Bakan Yazıcı, konuşmasını tamamlarken, Türk ve Irak halkları ile tüm gümrükçülerin Gümrük Günü'nü de kutladı.