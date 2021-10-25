Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Şırnak'ta polisin son 1 haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bin 560 litre akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, bin 560 litre kaçak akaryakıt, bin 340 kutu tıbbi ilaç, 53 cep telefonu, 5 oyun konsolu ve 2 tarihi sikke ele geçirildi.

62 şüphelinin sorguları sürüyor

Operasyonda 43’ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)