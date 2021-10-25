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Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

25 Ekim 2021 12:43

Şırnak'ta polisin son 1 haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bin 560 litre akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, bin 560 litre kaçak akaryakıt, bin 340 kutu tıbbi ilaç, 53 cep telefonu, 5 oyun konsolu ve 2 tarihi sikke ele geçirildi.

62 şüphelinin sorguları sürüyor

Operasyonda 43’ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

ŞırnakKaçakçılıkasayiş62 şüpheli gözaltına alındı2 tarihi sikke ele geçirildi21 gram metamfetamin11 gram eroin
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