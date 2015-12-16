Habur Sınır Kapısı kapandı; 3 bin 500 TIR Irak’a gitmek için bekliyor

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Habur Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlar durduruldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Irak’a gitmek için bekleyen TIR sayısının 3 bin 500’e ulaştığını belirtirken, sektörün ve ihracatçının kayıplarının yükselmesinden endişe ediyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre; Irak’a çıkış kapısı olan Habur Sınır Kapısı’nın bölgede yaşanan terör olayları sonrası kapanması nedeniyle bu ülkeye taşıma yapan binlerce TIR taşıdıkları ihraç mallarıyla birlikte TIR parkında bekletiliyor. UND yetkilileri Irak’a gitmek için bekleyen TIR sayısının 2 günde 3 bin 500’e ulaştığını açıkladı. Nakliyeciler, sektörün ve ihracatçının kaybının milyon dolarları bulmasından endişe ediyor.