Habur, El-Paso'yu geçecek; günde 8 bin araç giriş çıkış yapacak

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’nın kapasitesi günde 8 bin araca çıkarılıyor. Bu rakamla Habur, ABD-Meksika sınırındaki El Paso-Juarez Sınır Kapısı’nı geçerek dünyanın en işlek ‘sınır’ kapısı olacak.

Irak’ta iç karışıklık nedeniyle 10 Haziran’dan bu yana ihracatta yüzde 30’lara varan gerileme yaşandı. Ancak Türkiye, Almanya’dan sonraki en büyük ihracat pazarını kaybetmemek için atağa geçti. Bu kapsamda 6 ay içinde Habur Sınır Kapısı için 6 şeritli yeni yol inşa edilecek ve Habur günlük 8 bin araç geçiş kapasitesi ile dünyanın en işlek ‘sınır’ kapısı olacak. Ayrıca, Irak’a 5 yeni sınır kapısı açılacak.

Özellikle Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yakın ilişkiler kullanılarak, ülkenin orta ve güney kesimleri ile ticaretin kesilmeden sürdürülmesi amaçlanıyor. Ekonomist Dergisi’nin haberine göre, Türkiye’nin acilen Irak pazarına ilişkin adım atmaması halinde yıllık 12 milyar dolarlık ihracat ve 5 milyar dolarlık ithalat tehlikeye girecek. Bu nedenle Gümrük Müsteşarlığı, bir dizi projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Gümrük Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Irak ile ticarete can suyu verecek yeni projelerin ayrıntılarını Ekonomist’e anlattı. Habur’un 384 km uzunluğundaki Irak sınırındaki tek kapı olduğuna işaret eden Altunyaldız, “Giriş ve çıkış sayılarında yüzde 30’luk bir azalma görüyoruz” diyor.

6 şeritli köprü

Altunyaldız, “Proje işlemleri tamamlandı ve önümüzdeki ay ihalesi yapılarak çalışmaları başlatacağız. Bu köprü mevcut köprülerden daha geniş ve karşılıklı 3’er şeritten toplam 6 şerit olacak. Şu anda 2 gidiş 2 geliş hizmet veren Habur, 5 gidiş ve 5 geliş olarak hizmet verecek” diye konuşuyor. Günde 6 bin aracın geçiş yaptığı Habur, dünyanın en işlek sınır kapısı olarak bilinen ABD-Meksika sınırındaki El Paso-Juarez Sınır Kapısı’nın yıllık 700 bin araçlık ortalamasını da geçmiş olacak.

‘TIR’larımız kapılarda çok zaman kaybediyor’

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Irak ile ticarette taşımacılık sektörünü rahatlatacak bu adımların bölgede Türk mallarını yeniden vazgeçilmez kılacağını söylüyor. Türk TIR’larının gümrüklerde ve kapılardaki işlemler nedeniyle dünyanın en yavaş hareket eden TIR’ları olduğunu belirtti.

7 vilayet tek gümrük

Irak pazarına taşıma yapan firmaları rahatlatmak ve bürokrasiyi azaltmak için Diyarbakır Kayapınar’da faaliyete geçirilecek “Gümrük ve Ticaret Hizmet Kompleksi” ile sınır ticaretinden geçimini sürdüren Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Tunceli’nin gümrük müdürlükleri tek bir merkezden yönetilecek. 7 milyon TL’ye mal olan ve 150 kişilik bir ekiple hizmet verecek merkez, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile birlikte Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne de ev sahipliği yapacak.