Habur değil Manş kapısı

Yangın dolayısıyla bütün seferlerin iptal edilmesi üzerine, İngiltere'nin, Avrupa kıtasıyla arasındaki tren ulaşımı felce uğradı. Tren seferlerinin yarından önce başlaması beklenmiyor.Bir yük trenindeki kimyasal madde yüklü kamyonun yangına yol açtığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında, yoğun dumandan zehirlenen çoğu kamyon şoförü 14 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada, Fransız ve İngiliz yetkililer yangınla ilgili olarak adli soruşturma başlattı.Tünel, her gün İngiltere ve Avrupa kıtası arasında yaşlaşık 40 bin kişiyi taşıyor. 1994 yılında açılan, 51 kilometre uzunluğunda ve denizinin 40 metre altındaki tünel, aynı zamanda dünyanın deniz altındaki en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor.Tünelde, daha önce 1996 ve 2006 yıllarında yine kamyon taşıyan vagonlarda yangın çıkmıştı.