Hablemitoğlu'ndan Takvim’e yalanlama: Konuşmadığım halde hayali röportaj yapmışlar!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim Gazetesi, öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile hayali bir röportaja imza attı. Yeni kitabı çıkan yazar Orhan Pamuk’un Türkiye’yi eleştirdiğini belirten gazete, Şengül Hablemitoğlu’nun kendilerine konuştuğunu ve Pamuk’a cevap verdiğini iddia etti. Gazete, Hablemitoğlu’nun Pamuk hakkında, “Bunlar edebiyat lobisinin oyunudur. Pamuk bir dünya projesidir.” dediğini yazdı.

Twitter hesabından gazeteyi yalanlayan Şengül Hablemitoğlu ise “Takvim, yine yapmış yapacağını. Ben bu arkadaşa konuşmadım ama konuştuğumu söylüyor.” ifadelerini kullandı. Hablemitoğlu, şunları dile getirdi:

“Takvim’in Mevlüt Yüksel’i ne ilginç adamsın!!! konuşmuşum gibi yazmışsın, bari cümleleri doğru kuraydın. Bu Türkçe ile nasıl iş buluyorsunuz? Mevlüt Yüksel aradı, valla yalan değil ama ‘konuşmak istemiyorum’ dedim, hatta güldüm. Gülünce ‘siz de bana hep gülüyorsunuz."