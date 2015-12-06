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Hablemitoğlu suikastında dosya yeniden açıldı

Hablemitoğlu dosyası için, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, özel ekip kurdu

06 Aralık 2015 09:20

Necip Hablemitoğlu suikastı dosyası, özel bir ekip tarafından soruşturulmak üzere 13 yıl sonra yeniden açıldı. 

Hablemitoğlu dosyası için, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, özel ekip kurdu. Ekip, Ankara patlamasında görevli savcılar ile istihbarat ve terör polislerinden oluşuyor.

2002 yılında düzenlenen Necip Hablemitoğlu suikasti tutanaklarında "Necip Hablemitoğlu'nun faili, yaklaşık 25 santimetre mesafeden ateş etti. Ani gerçekleşen saldırıya Hablemitoğlu karşı refleks gösteremedi. Saldırıda aynı silahtan çıkan 2 farklı mermi kullanıldı" ifadeleri yer aldı.

Dosyayı sil baştan mercek altına alan savcılık, olay günü hazırlanan polis tutanaklarını ve fotoğrafları incelemeye başladı. 

NTV’deki habere göre, suikasta ilişkin fotoğraf ve tutanaklar, Hablemitoğlunun neredeyse "bitişik atışla", yani silah namlusunun vücuda dayanmasıyla vurulduğunu ortaya koyuyor.

Otopsi raporuna göre Hablemitoğlunun elinde barut izine rastlanmaması saldırgana refleksle dahi karşı koyamadığını gösteriyor. 

Dosyanın yeniden açılmasıyla, cinayetinin aydınlatılmasında büyük öneme sahip telefon trafiği kayıtlarının emniyet ve adliye arşivinde kayıp olduğu olduğu ortaya çıktı.

Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü sokakta bulunan ABD'li diplomatların kaldığı lojmanlarda görevli korumaların ifadeleri yeniden alınacak.

Savcılık, jandarma ve emniyet kriminalden cinayet silahının başka suikastlerde kullanıp kullanılmadığını da tekrardan araştırılmasını istedi.

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