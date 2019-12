'Hablemitoğlu gidici’ sözü için pişmanım

‘Ergenekon davasında savunma yapan Doç. Dr. Ümit Sayın, telefon kayıtlarında geçen “Listede birinci adam, Hablemitoğlu 1 yıla kadar gidici, belki iyi olur, bir solucan ayıklanır” sözleri için “Pişmanım” dedi.



'Konuşmalarım duygusaldı'



44’ü tutuklu 86 sanıklı Ergenekon davasının 35. duruşmasında tutuklu sanık Doç. Dr. Ümit Sayın sorgulandı. Sayın, dünya görüşünün Ergenekon örgütüne üye olmasına engel olduğunu öne sürdü ve telefon görüşmelerinden dolayı tutuklu bulunduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu’nda görevli olan Ümit Sayın, “Bu görüşmeler suç içermez, askeri darbeye karşıyım. konuşmalarım darbeye yönelik değil, duygusal konuşmalardır” dedi. Sayın, telefon kayıtlarında yer alan “Necip Hablemitoğlu korkuyor çünkü arkasında ne MİT ne Emniyet ne de Genelkurmay var. Şu anda listede birinci adam, Hablemitoğlu 1 yıla kadar gidici, belki iyi olur, bir solucan ayıklanır” sözleri için “Düşünülmeden sarf edilmiş sözlerdi. Pişmanım” dedi.



'İddia edilen kişilerin çoğuyla görüşmedim'



Ümit Sayın, iddianamede kendisinin ilişkide olduğu iddia edilen insanların bazılarıyla hiç görüşmediğini, bazılarıyla da 1-2 defa görüştüğünü söyledi. Sayın, “İddianamede, cep telefon numaraları bende olan kişilerle görüştüğüm, açık veya gizli toplantılar yaptığım söylenmektedir. Ergenekon terör örgütüne üyeliğim için sunulmuş ana kanıt budur. Halbuki ben insanların büyük çoğunluğuyla görüşmüyorum bile. Ayrıca hepsinin Ergenekon terör örgütü üyesi olduğu mahkemenizce kanıtlanmamıştır. Şüphelilerle bağlantım olduğu, bu nedenle de örgüte üye olduğum iddia edilmektedir. Bu çarpık mantık, iddianame boyunca sürdürülmektedir” görüşünü dile getirdi.



'Kemalist Türkbirlik bir mail zinciri'



Ümit Sayın, “Kemalist Türkbirlik (TKB)” adının iddianamede sık sık geçtiğini ifade ederek, “KTB, 2000’de Yusuf Ziya Günaydın tarafından kurulmuş bir e-posta dağıtım grubudur. Kurulduktan sonra sadece 6 ay yaşamıştır. Ben de kısa bir süre için moderatörlüğünü yaptım. KTB’yi, sadece iki kişi yönetmiştir, başka yöneticisi veya moderatörü olmamıştır” diye konuştu.



'Yazılanların tümü fantezi'



İddianamenin 1279. sayfasında geçen bomba yapım planlarının gerçek dışı olduğunu ileri sürerek kendisinde böyle planlar bulunmadığını belirten Sayın, KTB’nin de böyle bir fonksiyonunun olmadığını ve bahsedilen atom bombası için sadece plütonyumun yeterli olmadığını anlattı. Sayın, iddianamenin atom bombasına ilişkin bölümünü kastederek, “Burada yazılanların tümü fantezidir, hayaldir” dedi.



KTB’nin Masonik tören düzenleyeceğiyle ilgili ya da Masonlara benzer örgütlenmesine ilişkin bilgilerin hepsinin o anlık hayal ve fanteziler olduğunu savunan Sayın, bunların hiçbir zaman gerçekleşmediğini, KTB’nin de bir kaç ay içinde kapandığını söyledi.



Sayın, KTB’de masonik derecelendirmeler olduğu yönündeki diyaloğun o an için söylendiğini ve gerçeği yansıtmadığını savunarak, devamındaki örgütle ilgili fantezilerin de hayal mahsulü olduğunu anlattı. Ümit Sayın, KTB’ye giriş ritüelinin de hayal ürünü olduğunu ve hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirterek, “Bu sayfada yer alan her şey bir oyun, bir beyin jimnastiğinden ibarettir” diye konuştu.



'Darbe anayasal ve kanuni bir haktır'



Darbeyle ilgili konuşmalarını 4-5 kişiyle yaptığını belirten Sayın, darbeyi savunan söz ve söylemlerin bir miting, bir toplantı veya konferansta söylenmediğini, dolayısıyla halkı tahrikten bahsedilemeyeceğini ileri sürdü. Habip Ümit Sayın, benzeri konuşmaların Türkiye’nin her tarafında kahvehanelerde yapıldığını iddia etti.



Konuşmalarda bahsedilen darbenin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk 4 maddesinin ihlal edilmesi durumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince, “Devleti koruma ve kollama” kapsamındaki bir müdahale olduğunu iddia eden Sayın, şöyle konuştu:

“Bu koşullarda TSK’nın müdahale etmesi Anayasal ve kanuni bir haktır. İki kişinin telefonda bunları konuşması nasıl halkı hükümete karşı isyana tahrik olabilir? Bu konuşmalar, vatanını seven, ülkesi hakkında kaygısı olan kişilerin yaptığı son derece duygusal konuşmalardır. Bir örgüte üye olsam, böyle konuşmaları telefonda yapar mıydım? Bahsedilen, o anki duygusallığa ve depresyona bağlı anlık iki kişi arasındaki fantezisel konuşmalardır.”



'Olmuyor hocam, asker satıyor ülkeyi'



Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile yaptığı konuşmada geçen “Hiçbir şey olmuyor hocam, asker satıyor ülkeyi” şeklindeki değerlendirmenin, tamamen duygusal ve anlık bir değerlendirme olduğunu ileri süren Sayın, bununla birlikte TSK’nın İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine göre ülkeyi koruma ve kollama görevini yapmazsa, ülkeye ihanet etmiş olacağının varsayımsal bir gerçekliğinin bulunduğunu söyledi.



Bu konuda yapılan konuşmalarındaki yorumlarının tümünde o anki duygusallığa ait abartılar olduğunu ifade eden Sayın, “Bu tehditler karşısında TSK hiçbir şey yapmıyorsa, görevini yapmıyor demektir. Bu durumda da Türkiye’yi satıyor görünümüne düşmektedir. Tabii ki TSK Güney Doğu’da kahramanca mücadele etmektedir. Fakat ülkenin yönetimine de gerektiğinde müdahale edebilmelidir. Çünkü TSK bu devletin sigortasıdır” diye konuştu.



'Darbeyi savunmak fikir özgürlüğü'



Sayın, söylenen bazı sözlerinin savcıların belirttiği gibi “Ergenekon” örgütünün propagandasını olmadığını ifade ederek, şunları savundu:

“Çünkü bu örgütle bir ilişkim yoktur. Mevcut yönetimi devirmek için kaos ortamı oluşturduğum da doğru değildir. Demokrasinin bir gereği olarak yaptığım muhalefettir. Benim mevcut hükümeti devirecek bir gücüm yoktur. Söylenilen sözlerde darbe vurgusu çokça geçiyor olabilir. Ama düşünce özgürlüğü boylamında ele alınırsa insanlar fikirlerini hür olarak ifade edebilmelidir. Bazen bu fikirleri gerçekte savunmuyor olabilirler. Örneğin, ben tapeleri okurken sarf ettiğim sözlere şaşırdım. Çünkü böylesine darbe veya askeri müdahale heveslisi değilim. Son yaşadıklarımdan sonra ise kesinlikle askeri darbeye karşıyım.”



Muhbirliği kabul etti



Ümit Sayın, birçok kişinin verilerini kaydetmekle de suçlandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Öncelikle böyle bir suçu işlemedim. Ben vatanına ve milletine karşı sorumlu bir öğretim üyesi olarak çevremde gördüğüm milletin zararına olabilecek kimi eylem ve uygulamaları, ilgili kurumlara haber verdim. Bunları yaparken hiçbir kimseyle organik bağım olmadı. Özellikle Adli Tıp Enstitüsü ve Adli Tıp Uzmanları Derneği üzerinden ülkemize yönelebilecek tehlike doğurucu sonuçları 1. Ordu Komutanlığı da dahil olmak üzere vatandaş sorumluluğu içinde pek çok kişi ve kuruma bildirdim. Verdiğim bilgiler ve iddianamedeki anlatımla kaydedilen kişisel veriler, devletin istihbarat kurumlarının da ulaşabileceği açık bilgilerdir. İllegal hiçbir özelliği yoktur. Bütün bunlar, vatanına bağlı her öğretim üyesinin yapması gereken işlemlerdir.”



Tahliyesini istedi



Sayın, tanıdığı ve sıkı irtibatı olduğu iddia edilen kişilerin çoğunu tanımadığını ileri sürerek, bahsi geçen örgütün hiçbir toplantısına ve aktivitesine de katılmadığını anlattı. Evinde ve iş yerindeki aramalarda “Ergenekon” örgütü ile ilgili hiçbir belge, yazı ve doküman bulunmadığını kaydeden Ümit Sayın, öncelikle tahliyesine, yargılama sonunda da beraatına karar verilmesini istedi.