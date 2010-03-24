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Hablemitoğlu cinayetinde 2 gözaltı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

24 Mart 2010 02:00

T24- Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün gönderilen talimat doğrultusunda harekete geçen Organize Suçlar Bürosu ekipleri, Yenimahalle’de spor merkezi işleten Hakan A.’nın evine operasyon düzenledi. Hakan A., evin havalandırma boşluğundan kaçmak isterken yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda el yazısı notlarla, bilgisayara el koyuldu. Havalandırma boşluğundan atladığı sırada ayağından hafif yaralanan Hakan A. hastanede tedavi edildi. Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ikinci kişinin ise işadamı Hayri B. olduğu öğrenildi. İstanbul’da yaşayan Hayri B. de Ankara’da gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan Cazim A. isimli üçüncü kişi ise savcılık talimatında belirtilen adreslerde bulunamadı. Polis, Cazim A.’nın bulunamadığına ilişkin tutanak tutarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul’a gönderildi.


Tehditler alıyordu


ANKARA Üniversitesi öğretim üyesi, 48 yaşındaki Doç. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Çankaya’daki evinin otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı. Hablemitoğlu’na, 9 mm’lik silahla iki kez ateş edilmiş, sol gözünden tek kurşunla vurulan öğretim görevlisi yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu, “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabı nedeniyle eleştiriliyor, Fethullah Gülen hakkında hazırladığı “Köstebek” isimli kitabından dolayı tehditler alıyordu.

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