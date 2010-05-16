habervaktim.com'un servis sağlayıcısına baskın

T24-

Alınan bilgiye göre, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan şirkette, polis ekiplerince yapılan aramada bazı bilgisayarlara el konuldu.

Bilgisayarların incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Şirkette arama yapan polis ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. İletişim şirketinin, Habervaktim.com adlı internet sitesine “server“ hizmeti sağladığı ve baskının Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili olduğu öne sürüldü.