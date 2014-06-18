T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habertürk'ün o haberine yalanlama

İstanbul Güngören'deki Hisader derneğinin tabelasındaki Hz. Muhammed'in mührünün IŞİD bayrağı olarak yansıtıldığı haber yalanlandı

18 Haziran 2014 11:54

Habertürk Gazetesi ve Milliyet'in inetrnet sitesi İstanbul'da faaliyet gösteren Hisader adlı bir derneğin tabelasındaki Hz. Muhammed'in mührü ve kelime-i tevhid ifadesinin IŞİD Örgütü'nün bayrağı sanılarak haberleştiği ortaya çıktı.

Habere göre Hisader, IŞİD'e adam toplayan bir yer olarak gösterildi. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele eden bir dernek olduğu belirtilen Hisader'in tabelasındaki amblemin ise 1500 yıldır İslam dünyasında kullanıldığı belirtildi.

Pek çok yayınevi ve dernek Hz. Muhammed'in imzasını taşıyan bu amblemi çalışmalarında kullanıyor. Aynı zamanda dünyadaki çok sayıda İslami Parti ve cemaatin de kullandığı amblem IŞİD Örgütü tarafından da kullanılıyor.

Hisader'in konuyla alakalı 17 Haziran tarihli basın açıklaması şöyle:

Bugün Habertürk Gazetesi'nde Hisader ile alakalı bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde derneğimizle, amblemimizde bulunan kelime-i tevhid ifadesi ve Hz. Muhammed (s)'in mührü örnek gösterilerek IŞİD isimli örgüt arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır.

Habere konu olan ve içeriğinde "Lailahe illallah Muhammedur rasulullah" bulunan amblem 1500 yıldır tüm İslam dünyasında, Müslümanların inancını özetleyen bir ifade olarak kullanılmaktadır. Bu amblemde ifade edilen manayı ve yazıyı bilmemek haberi hazırlayanların ve  yayınlayanların cehaleti ile açıklanabilir. Haberi hazırlayanlar, internette "Hz. Muhammed'in mührü" ifadesini aratmış olsalardı, derneğimizin ambleminde kullanılan figürün başka hangi kurum, dernek, yayınevi vs. tarafından da kullanıldığını görebilirlerdi.

Hisader'in söz konusu örgüt ya da başka herhangi bir örgüt ile ilişkisi bulunmamaktadır. Hisader, kurulduğu günden bu yana uyuşturucu ile mücadele etmeyi, bu doğrultuda gençlerin manevi bilinçlenmesini yükseltmeyi hedefleyen, İslam dünyasındaki gelişmelere bigane kalmayarak insani yardım çalışmaları yürüten bir dernektir. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler hisader.org adresini inceleyebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Volkan Sağlam

Hisader Başkanı

 

ETİKETLER

ışiid tabelagüngörenhisaderyalanlamamuhammed mührüislamışid bayrağı sanıldımilitan

İlgili Haberler

IŞİD İstanbul'da örgüte nasıl militan alıyor?

Oğlu IŞİD’e katılan bir baba: Dönmesi için yalvardım ama 'Dönemem, bir cihat için buradayız. Oğlumdan sonra psikolojim bozuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24