Habertürk'ün o haberine yalanlama

Habertürk Gazetesi ve Milliyet'in inetrnet sitesi İstanbul'da faaliyet gösteren Hisader adlı bir derneğin tabelasındaki Hz. Muhammed'in mührü ve kelime-i tevhid ifadesinin IŞİD Örgütü'nün bayrağı sanılarak haberleştiği ortaya çıktı.

Habere göre Hisader, IŞİD'e adam toplayan bir yer olarak gösterildi. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele eden bir dernek olduğu belirtilen Hisader'in tabelasındaki amblemin ise 1500 yıldır İslam dünyasında kullanıldığı belirtildi.

Pek çok yayınevi ve dernek Hz. Muhammed'in imzasını taşıyan bu amblemi çalışmalarında kullanıyor. Aynı zamanda dünyadaki çok sayıda İslami Parti ve cemaatin de kullandığı amblem IŞİD Örgütü tarafından da kullanılıyor.

Hisader'in konuyla alakalı 17 Haziran tarihli basın açıklaması şöyle:

Bugün Habertürk Gazetesi'nde Hisader ile alakalı bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde derneğimizle, amblemimizde bulunan kelime-i tevhid ifadesi ve Hz. Muhammed (s)'in mührü örnek gösterilerek IŞİD isimli örgüt arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır.

Habere konu olan ve içeriğinde "Lailahe illallah Muhammedur rasulullah" bulunan amblem 1500 yıldır tüm İslam dünyasında, Müslümanların inancını özetleyen bir ifade olarak kullanılmaktadır. Bu amblemde ifade edilen manayı ve yazıyı bilmemek haberi hazırlayanların ve yayınlayanların cehaleti ile açıklanabilir. Haberi hazırlayanlar, internette "Hz. Muhammed'in mührü" ifadesini aratmış olsalardı, derneğimizin ambleminde kullanılan figürün başka hangi kurum, dernek, yayınevi vs. tarafından da kullanıldığını görebilirlerdi.

Hisader'in söz konusu örgüt ya da başka herhangi bir örgüt ile ilişkisi bulunmamaktadır. Hisader, kurulduğu günden bu yana uyuşturucu ile mücadele etmeyi, bu doğrultuda gençlerin manevi bilinçlenmesini yükseltmeyi hedefleyen, İslam dünyasındaki gelişmelere bigane kalmayarak insani yardım çalışmaları yürüten bir dernektir. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler hisader.org adresini inceleyebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Volkan Sağlam

Hisader Başkanı