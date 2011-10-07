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Habertürk'ün manşet fotoğrafına tepki!

Manisa'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının fotoğrafını sürmanşetinden...

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Manisa'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının fotoğrafını sürmanşetinden mozaiklemeden veren Habertürk'e Twitter'dan tepki yağdı.



İşte Twitter'dan bazı tepkiler:


Habertürk gazetesi yazarı Balçiçek İlter:

Gazetemizin mansetindeki siddete ugramis kadin fotografi siddetin ta kendisidir! Soyleyecek laf bulamiyorum! 2 cocuk annesi... O fotograf, basmisiz umarsizca! Birakin bizi ya cocuklar ne dusunur? Olen kadinin mahremiyetinden mi baslasak... Siddetin rahatsiz edici fotografindan mi, cocuklarinin haklarindan mi? Niye katilin fotosu yok ornegin? Niye onu desifre etmiyoruz? Haikkaten uzgunum, soyleyecek fzla birsey bulamiyorum


İclal Aydın: Gelen yorumlardan gordugum kadariyla cogumuz ayni fikirdeyiz!Haberturk'teki fotograf da sidddetin ta kendisi!!

İclal Aydın: Kadina siddete hayir derken sirtina saplanmis bicakla ciplak ve olu bir kadinin fotografini boyle buyuk basmak????

Ahu Ozyurt: Şiddet pornografisine merakli bazi gazeteler oldukça biz daha çooook... Neyse sabah sabah.. Mubarek gunde... 

Özge Uzun:Habertürk'ün sürmanşetten verdiği haber ve fotoğraf. Kanım dondu. Bunu yapana HAYVAN demek hayvanlara hakaret. Daha fazla acıyla ölün.

bluesnow67 AcAr ErmN @Ozge_Uzun @ahuozyurt haberturk manşetini gururla karısına gösterip, "bak senin de sonun böyle olacak" diyen hayvanları görür gbym
 
Hamdi Alkan: Kıyımı kıyılmış kadın fotografı ile göstermek, " sallandiracaksin üç kisiyi taksim meydanında bak bir daha yapiyolar mı" mantığı ile aynıdır

Şükran Pakkan: Habertürk'te mesleği gazetecilik olan ruh hastaları var.

Özden Erkuş: Bu ne @haberturk ? Bir gazeteci olarak utaniyorum sizin adiniza...

İrfan Değirmenci: Evet Habertürk'ün surmansetini gördük ama gostermedik.Sırtta bıçakla maktul fotografı tiraj arttırmanın dısında hangi amaca hizmet eder?

Çigdem Mater: Haberturk, igrencsin. #boykothaberturk


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